Europoseł PiS: Będziemy mogli mówić o nowym etapie rządu

W mediach pojawiła się dziś informacja, że w wyniku planowanej rekonstrukcji rządu tękę ministra rolnictwa i rozwoju wsi straci Grzegorz Puda. Z ustaleń serwisu w wPolityce.pl wynika, że funkcję tę ma objąć Henryk Kowalczyk. "Możliwe jest, że zostanie również wicepremierem" – napisał portal.

Przypomnijmy, że Grzegorz Puda pełni funkcję ministra rolnictwa od 6 października 2020 roku. Zastąpił na tej funkcji Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

"To dobry kandydat"

Doniesienia te niejako potwierdził na antenie Polskiego Radia 24 Bogdan Rzońca. – Henryk Kowalczyk jest dobrym kandydatem na ministra rolnictwa. Był ministrem środowiska, zna problemy ludzi wsi – stwierdził europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Na uwagę dziennikarza, że brzmi to jak potwierdzenie medialnych doniesień, polityk odparł: "Tak, słyszałem o tym i mogę powiedzieć, że Henryk Kowalczyk będzie ministrem rolnictwa, a Grzegorz Puda obejmie ważne stanowisko".

Eurodeputowany podkreślił, że "mieszanka młodości i rutyny w przypadku rządu premiera Morawieckiego da pozytywne efekty". – Będziemy mogli mówić o nowym etapie rządu. Odnosi on na arenie gospodarczej ogromne sukcesy. Agencje ratingowe pokazują Polskę jako wzór – stwierdził Bogdan Rzońca.

Odkładana rekonstrukcja

Głeboka rekonstrukcja gabinetu Mateusza Morawieckiego od kilku miesięcy jest tematem medialnych spekulacji.

Początkowo zapowiadano ją na wrzesień. Jako główny powód zmian przedstawiano napięcia w Zjednoczonej Prawicy. Po odejściu z kolacji rządzącej Porozumienia Jarosława Gowina, do obozu władzy dołączył jednak europoseł Adam Bielan wraz ze swoją Partią Republikańską. To członkowie właśnie tej partii mieliby zasilić szeregi rządowe. Od dłuższego czasu mówłiło się o przywróceniu Ministerstwa Sportu, którego szefem miałby zostać były poseł i rzecznik prasowy Porozumienia – Kamil Bortniczuk. Doniesienia te potwierdził we wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński. To jednak nie jedyne zmiany. Nowym koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości ma być także inne środowisko do niedawna związane z Jarosławem Gowinem. To politycy którzy nie zdecydowali się wraz z nim odejść ze Zjednoczonej Prawicy. Chodzi o zespół parlamentarny "OdNowa RP" wiceministra obrony narodowej Marcina Ociepy.

