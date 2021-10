"Z tego paragrafu powinien odpowiadać". Winnicki ostro o Trzaskowskim

W czwartek prezydent Warszawy poinformował w mediach społecznościowych, że złożył wniosek do prokuratury o ukaranie Stowarzyszenia "Marsz Niepodległości".

Rafał Trzaskowski przypomniał w swoim wpisie na Twitterze, że już w kwietniu złożył wniosek o likwidację Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Z kolei w środę prezydent Warszawy zawnioskował do prokuratury o ukaranie organizacji.

"Już w kwietniu złożyłem wniosek o likwidację stow. Marsz Niepodległości za łamanie prawa i sprzeniewierzenie się statutowi - poprzez publiczne promowanie totalitarnego ustroju państwa, nawoływanie do nienawiści, stosowanie gróźb czy znieważanie świętych symboli Polski Walczącej" – napisał w Trzaskowski.

"Żałosny człowiek"

W rozmowie z portalem wPolityce.pl poseł Konfederacji i jeden z liderów środowiska narodowego w Polsce Robert Winnicki nie pozostawił suchej nitki na prezydencie Warszawy. Jego zdaniem donos Trzaskowskiego na stowarzyszenie Marsz Niepodległości pokazuje, w jaki sposób polityk Platformy rozumie wolność słowa i zgromadzeń.

– To żałosne, bo takich wniosków do prokuratury było już mnóstwo w kierunku organizacji narodowych. Trwa to już kilkanaście lat. Wszystkie skończyły się tak samo, to znaczy odrzuceniem zarzutów i zupełnym brakiem wiarygodności tych, którzy je stawiali – mówił Winnicki.

– Trzaskowski jest żałosny jako człowiek - jeszcze nieco ponad rok temu umizgiwał się i sugerował, że mógłby pójść nawet w Marszu Niepodległości, który organizujemy od ponad dziesięciu lat, tylko po to, żeby zdobyć poparcie wyborców, opierając się o Krzysztofa Bosaka. To wszystko sprawia dosyć żałosne wrażenie kogoś, kto jest po prostu takim hipokrytą, maminsynkiem, koniunkturalistą– beształ Trzaskowskiego polityk.

"Z tego paragrafu powinien odpowiadać"

Polityk Konfederacji zapewnił, że Rafał Trzaskowski nie ma możliwości zablokowania marszu. Podkreślił, że jedynie interwencja policji mogłaby to uczynić. Robert Winnicki nie wykluczył też podjęcia kroków prawnych wobec prezydenta Warszawy, jeśli zarzuty pod adresem narodowców zostaną odrzucone przez sąd.

– Notoryczne przekraczanie uprawnień, blokowanie legalnych demonstracji to jest coś, co nie leży w gestii prezydenta miasta. On wychodzi poza ramy prawne domagając się tak naprawdę zakazu zgromadzeń w Polsce. Z tego paragrafu powinien odpowiadać – zakończył.

Czytaj też:

"Frustrat, maminsynek i ogólnie żałosny typek". Winnicki ostro o TrzaskowskimCzytaj też:

Konfederacja: Mamy do czynienia z teatrzykiem. Kaczyński i Tusk udająCzytaj też:

Winnicki do PiS: TK orzekł co oczywiste. Czas wyciągnąć konsekwencje