Terleckiemu puściły nerwy: Pan bezczelnie kłamie

Podczas wystąpienia w Sejmie premier Mateusz Morawiecki nawiązał do reakcji polityków opozycji na ubiegłotygodnioweorzeczenie Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające wyższość Konstytucji RP nad prawem unijnym. Przypomnijmy, że przeciwnicy rządu uznali je za krok w kierunku wystąpienia Polski z Unii Europejskiej.

– Polexit to fake news, tak samo jak fake newsem była deklaracja naszych poprzedników, że nie podwyższą podatków, że nie podwyższą wieku emerytalnego, że nie zabiorą OFE. Polexit to nie jest zwykły fake news, to ordynarne kłamstwo – oświadczył szef rządu. – Nie powinniśmy w Sejmie dyskutować o polexicie, bo czegoś takiego nie ma – dodawał.

Burza w Sejmie

Politycy opozycji nie kryją oburzenia wystąpieniem Morawieckiego. – Po pierwsze po ważnym wystąpieniu premiera powinna odbyć się debata, ale boicie się słów prawdy, boicie się dyskusji. Po drugie hasło Polexit nie zostało wymyślone przez opozycję, je w rzadkim przypływie szczerości ujawnił, wasz tajny plan, pan marszałek Terlecki i to po nim, po jego wystąpieniu podejmowaliście uchwałę o tym, że trzeba być w Unii Europejskiej. Obecność Polski w Unii Europejskiej jest gwarancją niepodległości Polski, wyzwoliło nas z uścisku dziadka do orzechów, jest to przestrzeń rozwoju i bezpieczeństwa, gdzie gospodarka spotyka się z patriotyzmem. Wszystkie działania, które prowadzicie, wyprowadzające Polskę z Unii Europejskiej są haniebne i są zakłamaniem i są zdradą testamentu Ojca Świętego Jana Pawła II. Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej – przekonywał lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz.

Po nim na mównicę wszedł sam Terlecki. – Panie przewodniczący, pan bezczelnie kłamie. Napisałem i podtrzymuję tę myśl, że tacy jak wy, jak wasz Tusk i podobni, doprowadzą do upadku Unii Europejskiej. Ale tylko tyle – ripostował poseł.

