Jachira parodiuje Rotę. Brejza: Ta pieśń to świętość

– Gdyby Maria Konopnicka pisała "Rotę" dzisiaj, to pewnie brzmiałaby ona tak: Nie rzucim Unii skąd nasz ród, praw kobiet ani mowy. Polskie my córy, polski lud, Rzepichy szczep piastowy. Nie damy, by nas zgłębił wróg! Tak nam dopomóż Tusk, tak nam dopomóż Lempart! – mówiła w środę w Sejmie Jachira.

– Do krwi ostatniej kropli z żył bronić będziemy sądów. Aż się rozpadną w proch i w pył niesprawiedliwe wasze rządy! Twierdzą nam będzie każdy próg! Tak nam dopomóż Hołownia, tak nam dopomóż Biedroń! – dodała.

Jej happening wyraźnie nie przypadł do gustu jej partyjnemu koledze Krzysztofowi Brejzie.

"Trzech moich pradziadków walczyło w Powstaniu Wielkopolskim. Jeden z nich był ranny. Rota M.Konopnickiej to świętość" – napisał Brejza w mediach społecznościowych.

Pieśń, która mogła stać się hymnem

"Rota" to napisany w 1908 roku na Śląsku Cieszyńskim wiersz Marii Konopnickiej. Składa się z czterech zwrotek, z czego trzy stanowią kanon jednej z polskich pieśni patriotycznych pod tym samym tytułem, do której muzykę napisał Feliks Nowowiejski. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości "Rota" była konkurentem "Mazurka Dąbrowskiego" do określenia mianem hymnu narodowego.

Sejmowe wystąpienie Jachiry wykorzystane przez białoruską propagandę

Wystąpienia Klaudii Jachiry są na tyle popularne i wyjątkowe, że zainteresowały się nimi nawet białoruskie media. Kanał Witebsk PRO wspierający reżim Łukaszenki opublikował nagranie Klaudii Jachiry z polskiego Sejmu. "Wygląda na to, że Polacy zaczynają się czegoś domyślać (...). Posłanka na Sejm, polska aktorka Claudia Jahira, potępia reżim Dudy z mównicy sejmowej" – napisano na białoruskim portalu społecznościowych WKontakte.

Portal niemal w całości zacytował sejmowe wystąpienie Jachiry z 29 września. Posłanka krytykowała wówczas decyzję o przedłużeniu stanu wyjątkowego oraz uderzała w polski rząd za brak pomocy dla imigrantów.

