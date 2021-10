Giertych publikuje nagranie: PiS chciał mnie zabić

Roman Giertych udostępnił nagranie na serwisie You Tube, w których powrócił do dramatycznych wydarzeń, które miały miejsce rok temu. W październiku zeszłego roku CBA weszło do domu Romana Giertycha. O zdarzeniu poinformowała córka mecenasa, Maria Giertych. Zatrzymano wówczas również biznesmena, Ryszarda Krauzego. Niedługo później rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn przekazał, że zatrzymania mają związek ze śledztwem dotyczącym działalności na szkodę spółki giełdowej. W czasie przeszukania Giertych miał zemdleć. Na miejsce wezwano karetkę, która przetransportowała go do szpitala.

Mecenas nie ma wątpliwości – padł ofiarą PiS. – W którymś momencie wyszedłem do łazienki, za mną szedł agent CBA i tak naprawdę pełną świadomość odzyskałem dwa dni później. Jak się ocknąłem, dowiedziałem się, że w ciągu tych dwóch dni przebywałem w dwóch szpitalach. W szpitalu w Otwocku moje ciśnienie zbliżało się do 250/150. Jak mi powiedziała później moja znajoma profesor medycyny, gdyby nie to, że mam bardzo zdrowy układ krwionośny, to mogło dojść do wylewu – mówi Giertych na nagraniu

"Panowie chcieliście mnie zabić"

Na nagraniu mecenas podziękował Światowej Organizacji Adwokatów, która stanęła w jego obronie, jak również prokuraturze w Rzymie, która uchyliła decyzję o przeszukaniu domu adwokata we Włoszech, jak i Komisji Europejskiej.

– Podsumowując ten rok, zwracam się do Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry. Panowie chcieliście mnie zabić, chcieliście mnie zabić publicznie, politycznie, moralnie, chcieliście pozbawić mnie zdrowia, wolności, a być może życia – podkreśla Giertych.

Mecenas zapewnia, że nie pała żądzą zemsty. – Myślę, że zło, które chcieliście uczynić w jakiś sposób do Was trafi, albowiem tak zawsze jest, że jeśli człowiek nie żałuje za swe czyny - a wy nie żałujecie - to zło, które wyrządził trafia do niego – stwierdził pod koniec nagrania.

Czytaj też:

Sikorski i Giertych przekroczyli wszelkie granice. Chcieli uderzyć w córkę ZiemkiewiczaCzytaj też:

Szokujące słowa Giertycha. "Wujek bez wahania wydałby wyrok"