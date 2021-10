Cmentarze na Wszystkich Świętych będą otwarte? Niedzielski dał ostateczną odpowiedź

W zeszłym roku tuż przed 1 listopada rząd podjął decyzję o zamknięciu cmentarzy. Miało to związek ze znaczącym dziennym przyrostem zakażeń koronawirusem.

– Liczba zachorowań każdego dnia jest wyższa i nie możemy pozwolić, żeby przed cmentarzami czy w komunikacji gromadziły się duże grupy osób. Wielu ze starszych ludzi, którzy by poszli na te cmentarze, mogłoby tam po trzech tygodniach leżeć – tłumaczył ówczesną decyzję premier Morawiecki. Na rząd spadła jednak ogromna fala krytyki związana z szybkim trybem nałożonych ograniczeń.

Ostatecznie cmentarze były zamknięte w dzień poprzedzający 1 listopada, a także samo święto Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny.

Niedzielski zabrał głos ws. cmentarzy

Czy w tym roku rząd zamierza ponownie zaskoczyć Polaków udających się na groby bliskich? O ty był pytany minister zdrowia Adam Niedzielski w programie Wirtualnej Polski.

Szef resortu zdrowia przekonywał, że obecna sytuacja epidemiczna Polski jest zdecydowanie inna niż rok temu. Nie ma więc potrzeby, aby rząd podejmował szybkie i niespodziewane decyzje dotyczące obostrzeń.

– Mamy zupełnie inną sytuację w tym roku w związku ze szczepieniem – stwierdził Niedzielski. – To nie jest tak, że będziemy mieli do czynienia w tym roku z jakimś gwałtownym skokiem liczby zakażeń. Przypomnę, że w ubiegłym roku mieliśmy tak, że ta liczba zwiększyła się tydzień do tygodnia z 3 tysięcy do 9 tysięcy. W ubiegłym roku w analogicznym okresie mieliśmy takie skoki. W tym roku to nam nie grozi, więc w związku z tym nie ma potrzebny podejmować takich szybkich, zaskakujących decyzji, bo epidemia rozwija się o wiele wolniej, właśnie ze względu na tę naturalną barierę wynikającą ze szczepień – wyjaśnił minister zdrowia.

Dopytywany o kwestię zamknięcia cmentarzy, Niedzielski zdecydowanie odpowiedział.

– Absolutnie nie przewidujemy takiego rozwiązania. Miałem już przyjemność rozmawiać na ten temat z premierem i ustaliliśmy, że żadnych takich środków nie będziemy podejmowali – powiedział.

