PiS szykuje się do przyspieszonych wyborów? Fogiel odpowiada

Podczas ostatniego posiedzenia klubu PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że z początkiem nowego roku zrezygnuje ze stanowiska w rządzie. Prezes chce wrócić na Nowogrodzką i skupić się tylko na kierowaniu partią.

Będą wcześniejsze wybory?

W piątek w Radiu Plus zastępca rzecznika prasowego PiS Radosław Fogiel był pytany, czy odejście Kaczyńskiego z rządu oznacza przygotowania do przyspieszonych wyborów. – Wybory powinny się odbyć w terminie konstytucyjnym. Z drugiej strony wiemy, że w polityce zdarzają się rzeczy, które są niespodziewane i równocześnie jesteśmy do wyborów przygotowani w każdej chwili – oświadczył.

Poseł przypomniał w tym kontekście rok 2007. – Na wiosną wydawało się, że jest stabilnie, a na jesieni mieliśmy wybory. Ścieżka dojścia do tego, pewne wydarzenia, czy blokady, które mogą się pojawić, mogą sprawić, że inna droga będzie niemożliwa – dodał.

Fogiel: Kaczyński pracuje prawie na trzech etatach

Fogiel ocenił, że obecnie Jarosław Kaczyński "pracuje na dwóch etatach, a gdyby to przeliczyć na roboczogodziny, to prawie na trzech". Według niego prezes PiS "śpi dużo mniej niż większość z nas".

– Kiedy pan prezes Kaczyński podejmie decyzję o tym, że zakończył swoje sprawy w rządzie, to wtedy zrezygnuje, nie wcześniej i nie później – oświadczył polityk.

Pytany o realizację uchwały zwalczającej nepotyzm, Fogiel odparł, że sprawa "została załatwiona dość szybko". – Mieliśmy informację o kilkunastu osobach, które zrezygnowały, zdecydowana większość z nich sama zrezygnowała z zasiadania w różnych ciałach – powiedział.

