"Całe szczęście!". Biedroń skomentował decyzję Kaczyńskiego

Jak przedwczoraj przekazała na Twitterze Polska Agencja Prasowa, wicepremier Jarosław Kaczyński podczas środowego posiedzenia klubu parlamentarnego przekazał, że wraz z początkiem roku zrezygnuje ze stanowiska w rządzie.

Jak dowiedziała się "Gazeta Wyborcza", Jarosław Kaczyński pojawił się na środowym posiedzeniu klubu parlamentarnego PiS, co zaskoczyło wielu posłów. Jego obecność nie była wcześniej zapowiadana.

"W pewnym momencie Kaczyński stwierdził, że zamierza odejść z rządu, gdy sprawy dotyczące np. kryzysu na granicy zostaną już załatwione. Nie była to jednak – jak mówią nasi informatorzy – twarda deklaracja zrezygnowania z funkcji wicepremiera" – podaje "GW".

Biedroń komentuje

O komentarz do tych doniesień został poproszony Robert Biedroń. Współprzewodniczący Nowej Lewicy z entuzjazmem odniósł się do planowanej dymisji Kaczyńskiego.

– Całe szczęście! Krzyż na drogę! – powiedział w programie Wirtualnej Polski.

– Kto będzie za nim płakał? Powiedzmy sobie szczerze - czy ktokolwiek w Polsce czul się bezpiecznie, mając za faceta, który odpowiada za nasze bezpieczeństwo, Jarosława Kaczyńskiego? Czy ktokolwiek powierzyłby Kaczyńskiemu zarządzanie czymkolwiek? – mówił dalej Biedroń.

Zdaniem polityka lewicy, Kaczyński został zmuszony do wejścia do rządu. Z tego samego powodu go opuszcza. – Wychodzi z tego rządu, bo jest do tego zmuszony, bo sypie mu się koalicja, bo musi łatać, musi szyć – powiedział Biedroń.

– Zjednoczona Prawica jest tak bardzo porysowana, że Kaczyński musi wrócić i zacząć ją szyć. Sypie mu się koalicja, sypie mu się większość, a jeżeli mu się to wszystko posypie, to straci władzę i stanie przed Trybunałem Stanu. On się tego bardzo boi, histeryzuje. I w tych histerycznych decyzjach, mam nadzieję, zacznie popełniać coraz więcej błędów – przekonywał polityk.

