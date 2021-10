"Tusk popełnił błąd. Zaczyna go zawodzić polityczny instynkt"

Sejm uchwalił w czwartek ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Za przyjęciem ustawy w tej sprawie opowiedziało się 274 posłów, przeciwnych było 174, a jeden wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Decyzja o budowie trwałego zabezpieczenia powodowana jest trwającą od kilku miesięcy presją na granicy z Białorusią. Dziennie kilkaset osób próbuje nielegalnie przekroczyć granicę. Migranci są zwożeni na obszar przygraniczny przez reżim Aleksandra Łukaszenki.

Przeciwko wzmocnieniu granicy wystąpili posłowie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy oraz ugrupowania Szymona Hołowni. Postawa PO nie była zaskoczeniem, bo zagłosowanie przeciwko specustawie zapowiadał wcześniej lider tego ugrupowania Donald Tusk. – Oni nie chcą zbudować żadnego muru. Jakby chcieli, to by to zaczęli robić. Ja bym wiedział, jak to zrobić, mam trochę doświadczenia w budowaniu w Polsce różnych, bardzo czasami skomplikowanych infrastruktur – przekonywał. – Ten mur nie powstanie ani w ciągu roku, ani w ciągu trzech lat, bo nie jest wcale intencją zbudowanie dobrych, skutecznych zapór. Ich intencją jest robienie emocjonalnych spektakli i wydanie blisko dwóch miliardów złotych bez żadnej kontroli – dodawał lider PO.

"Tusk popełnił błąd"

Jego postawę komentował na antenie Polskiego Radia 24 Sławomir Jastrzębowski. Szef Salonu24.pl przyznał, że nie rozumie decyzji Donalda Tuska i posłów PO w tej sprawie.

– Wydaje mi się, że Donald Tusk jest człowiekiem, który ma instynkt polityczny albo przynajmniej go miał - wiedział, w jaki sposób zareagują jego wyborcy i co się w polityce opłaca, a co nie. Wydaje się, że ten instynkt zaczyna go zawodzić – stwierdził dziennikarz. Jego zdaniem, mieliśmy tu do czynienia z strategią "zawsze przeciw PiS-owi".

– Moim zdaniem Donald Tusk popełnił błąd. Tego typu działanie - jestem przekonany - da większe poparcie Prawu i Sprawiedliwości – skwitował Sławomir Jastrzębowski.

