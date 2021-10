"Nikt oficjalnie o tym nie mówi". Poseł PiS: To źle świadczy o UE

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast był gościem popołudniowej audycji na antenie Polskiego Radia 24. Jednym z tematów rozmowy było wstrzymanie dla Polski środków z Funduszu Odbudowy.

"KE ma zastrzeżenia natury politycznej"

– Komisja Europejska bezprawnie nie wydaje decyzji w sprawie KPO, nie ma formalnych przeszkód, by plan został uruchomiony – stwierdził polityk. Przypomniał przy tym, że środki te mają służyć zwalczaniu skutków pandemii, a polski rząd uwzględnił wszelkie uwagi zgłoszone przez Komisję. – Oczekujemy, że otrzymamy decyzję pozytywną i pieniądze do nas trafią – dodał.

Marek Ast stwierdził ponadto, że "KE przeciąga linę" i "można się domyślać, że robi to za rzekome nieprzestrzeganie wyroków TSUE czy zasady tzw. praworządności". – Jednak nikt oficjalnie o tym nie mówi – podkreślił. Zdaniem posła PiS, to Unia Europejska ma problem z praworządnością, ponieważ Polska spełniła wszystkie wymogi. – Większość uważa, że środki z KPO i tak zostaną przelane, ale lepiej żeby stało się to wcześniej, przed końcem roku. Czekają na to przedsiębiorcy, samorządy, służba zdrowia. KE ma zastrzeżenia natury politycznej i nie akceptuje polskiego rządu. To źle świadczy o UE – kontynuował Ast.

Polski Krajowy Plan Odbudowy zamrożony

Komisja Europejska zamroziła polski Krajowy Plan Odbudowy w związku z obawami dotyczący działalności Izby Dyscyplinarnej Sadu Najwyższego oraz wniosku premiera Morawieckiego do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie wyższości prawa unijnego nad krajowym.

Polska wciąż czeka na zaakceptowanie przez Komisję Europejską naszego Krajowego Planu Odbudowy. Rząd wskazuje, że nie ma prawnych ani merytorycznych podstaw do blokowania wypłaty Polsce środków z Funduszu Odbudowy.

Większość krajów członkowskich już otrzymała część środków z Funduszu Odbudowy. Na środki unijne czekają jeszcze trzy kraje. Oprócz Polski nie otrzymały ich jeszcze Węgry i Szwecja. Z kolei Bułgaria i Holandia nie przedstawiły dotąd swoich krajowych planów odbudowy i nie zwróciły się do Komisji Europejskiej o wypłatę środków z Funduszu Odbudowy i Odporności.

Czytaj też:

Środki dla Polski z Funduszu Odbudowy "w najbliższych dniach"? Rzeczniczka PiS: Tak sobie myślę...Czytaj też:

"Mogę przyjmować zakłady". Tarczyński pewny swego po powrocie z Brukseli