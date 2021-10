Sesja Q&A z premierem. Wśród tematów ceny paliw

Analitycy serwisu e-petrol.pl wskazują, że średnia cena benzyny Pb98 na stacjach przekroczyła psychologiczną granicę 6 zł za litr.

Podwyżki cen uderzają w nas z każdej strony. Wzrasta cena nie tylko prądu i gazu, ale także benzyny. Eksperci z branżowego portalu e-petrol.pl podali, że po wynoszącej 10 groszy podwyżce tankujący benzynę 98-oktanową płacą za jej litr 6,09 zł. To najwięcej w historii dotychczasowych notowań. Wskazali, że o tyle samo podrożał także olej napędowy, który kosztuje 5,89 zł/l i to również jest najwyższa, przeciętna cena tego paliwa zarejestrowana przez portal.

Morawiecki o cenach benzyny

Do problemu wzrostu cen na rynku paliw odniósł się w najnowszym odcinku swojego cotygodniowego podcastu premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu został zapytany inflację w tym zakresie serii pytań i odpowiedzi.

– Pozwólcie mi przedstawić to w pewnym zestawieniu, w porównaniu do czasów poprzednich. Kiedy benzyna również kosztowała 6 zł, w roku 2012, tylko wtedy pensja minimalna wynosiła, jeśli dobrze pamiętam, 1500 zł. Od 1 stycznia będzie to 3000 zł. Czyli wtedy benzyna kosztowała 6 zł za litr, ale można było kupić dwa razy mniej litrów benzyny za wynagrodzenie minimalne niż dzisiaj. A ta różnica jest istotna, bo niestety cena mnie niepokoi, ale równie ważne jest porównanie tego do zarobków Polaków i do siły nabywczej Polaków – powiedział premier w internetowej sesji Q&A.

Morawiecki wskazał, że zainteresował się problemem kilka tygodni temu, kiedy ceny zaczęły rosnąć bardzo niepokojąco. Wówczas poprosił o przygotowanie zestawienia porównującego ceny paliw w relacji z poprzednimi latami. – Wprawdzie to jest mała pociecha, bo chciałbym, żeby to była z powrotem jak najniższa cena, ale ceny paliwa na polskich stacjach benzynowych są jednymi z najniższych w Europie i mam nadzieję, że tak pozostanie, a będziemy dążyć do tego, żeby były niższe – dodał.

