Niedzielski mówi o "najbardziej czarnych scenariuszach"

Minister zdrowia pytany był w piątek w TVP Info o przebieg czwartej fali pandemii COVID-19 w Polsce i prognozy resortu.

– Czwarta fala się rozpędza, mamy prognozy takie, że na koniec października będziemy mieli około 5 tys. zakażeń Prognozujemy, że na koniec listopada ta dzienna liczba zakażeń będzie rzędu 7-, 12-, a nawet 15 tys. I to będzie mniej więcej szczyt fali – powiedział Niedzielski. Według niego, pod koniec grudnia "będzie sytuacja troszeczkę lepsza". Jak wyjaśnił, przewidywane jest wtedy ok. 7 tys. zakażeń do, góra, 12 tys. – To powolne rozpędzanie się fali w porównaniu do tego, z czym mieliśmy do czynienia w zeszłym roku, to jest właśnie efekt szczepień – działa naturalna bariera – dodał.

Czwarta fala rozpędza się wolno

Minister zdrowia wskazał, że choć czwarta fala rozpędza się stosunkowo wolno, to cały czas zakładane jest, że liczba hospitalizacji osób z COVD-19 może być – jak zaznaczył – stosunkowo duża. – W tych najbardziej czarnych scenariuszach przewidujemy, że ta liczba hospitalizacji może sięgnąć nawet 20, 20-paru tys. Mówię tutaj o przełomie roku, kiedy będzie ta kumulacja i apogeum fali – zaznaczył szef MZ.

I dodał, że "liczymy się z tym, że hospitalizacji będzie dużo, ale też jesteśmy przygotowani, bo mamy szpitale tymczasowe (...) W ostatnich dwóch tygodniach uruchomiliśmy dwa" – poinformował. – W tej chwili podejmujemy decyzję, co do uruchomienia w Wielkopolsce szpitala tymczasowego. Być może za chwilę trzeba będzie (uruchomić – PAP) Ostrołękę, żeby obsługiwała wschodnią, północną część Mazowsza – podał Niedzielski. – Pod tym względem mamy plany, w zależności od liczby infekcji i stopnia ich ciężkiego przebiegu – zapewnił.

Ministerstwo Zdrowia w piątek poinformowało, że badania potwierdziły 2771 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, najwięcej na Lubelszczyźnie i na Mazowszu. Resort zdrowia podał też, że w szpitalach przebywa 2877 osób z COVID-19, w tym 257 pacjentów jest podłączonych do respiratorów. Według staniu na piątek rano dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 7765 łóżek i 831 respiratorów.

