Polityczna emerytura? Kaczyński: Tylko Bóg wie, kiedy to nastąpi

Jak kilka dni temu poinformowała Polska Agencja Prasowa, wicepremier Jarosław Kaczyński podczas środowego posiedzenia klubu parlamentarnego przekazał, że wraz z początkiem roku zrezygnuje ze stanowiska w rządzie.

O polityczną emeryturę prezes PiS był pytany w sobotę w RMF FM.

– To jest pytanie spośród tych najbardziej intymnych dla polityka – stwierdził. – Wybrany jestem jako szef partii do roku 2025 – dodał.

Jak zaznaczył, zupełnie inaczej sytuacja wygląda, jeśli chodzi o odejście z rządu. – Przybyłem do rządu z pewnymi zadaniami i one są już u końcu drogi. Mój pobyt w rządzie nie będzie miał sensu – tłumaczył.

– W moim wieku, na dwóch etatach jest niełatwo – dodawał. – Muszę zająć się partią, bo czekają nas wybory w konstytucyjnym terminie – stwierdził.

Dopytywany, czy to odpowiedni moment na opuszczenie rządu osoby odpowiedzialnej za sprawy związane z bezpieczeństwem, Kaczyński podkreślił, że nie jest w rządzie "od wszystkiego". – Zajmuję się tym klasycznym bezpieczeństwem. Te sprawy, które uważałem za szczególnie ważne są na ukończeniu – zaznaczał.

– W tej chwili mamy stan wyjątkowy, ale, jaki będziemy mieć stan w styczniu czy w lutym – tego nie wiadomo – mówił.

Co z Dworczykiem?

Jarosław Kaczyński był również pytany o rekonstrukcje rządu i nazwiska nowych ministrów. Nie chciał jednak zdradzić zbyt wielu szczegółów.

– Nie powiem tego, nie dlatego żebym nie wiedział, tylko lepiej żeby powiedział o tym premier i pan prezydent. Mogę powiedzieć tylko nie potwierdzam nie zaprzeczam – pytany o poszczególne ministerstwa. – Częścią mojego zawodu jest dyskrecja – dodawał.

Przekazał jedynie, że najbliższe zmiany nie obejmą szefa KPRM Michała Dworczyka. – Tak, Michał Dworczyk na pewno teraz nie będzie zmieniany – przyznał. – Ja się nie wypowiadam co do ogólnej pozycji ministra, tylko do tego co nastąpi bardzo niedługo – mówił prezes PiS.

Jak zaznaczał, sprawa wycieku maili "musi być rozwiązana". – Nie należy reagować w sposób taki, który by wypełniał oczekiwania tych, którzy to zrobili – stwierdził Jarosław Kaczyński. – Nie cieszę się z tego, ale błąd jest rzeczą ludzką. Ale oczywiście za błędy też się odpowiada – dodawał.

– Ja używam metod w granicach ścisłej tajności. One na pewno nie wyciekną – mówił, pytany o to, czy sam zachowuje standardy bezpieczeństwa przy wymianie korespondencji.