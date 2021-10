"Przepraszam, Jarku". Tusk spełnia warunek Kaczyńskiego

Gościem porannej rozmowy w RMF FM był dzisiaj prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Pod koniec rozmowy prowadzący zapytał wicepremiera, czy zgodziłby się na debatę z Donaldem Tuskiem.

Jak podkreślił w odpowiedzi Kaczyński, do takiego spotkania mogłoby dojść jedynie pod pewnymi warunkami, które musiałby spełnić przewodniczący PO.

– W tej chwili tego rodzaju debata miałaby sens tylko, gdyby Tusk wezwał do tego, żeby zaniechać ośmiu gwiazdek i brzydkich słów. Trzeba wrócić do normalnych relacji w życiu publicznym, które nie były doskonałe, były dalekie od doskonałości, ale jednak w Polsce po 1989 r. jakoś istniały – mówił prezes PiS. – Gdyby powiedział przepraszam, to oczywiście tak – zapewnił słuchaczy RMF FM.

Dopytywany, za co Donald Tusk miałby przepraszać, powiedział, że "ma za co".

– Za to, że jest autorem wielkiej degradacji życia politycznego w Polsce, z którą mamy dzisiaj do czynienia. Degradacji języka i tej straszliwej fali nienawiści, która została wywołana w wielkiej mierze sztucznie – stwierdził Jarosław Kaczyński.

Na uwagę, że Tusk mówi dokładnie to samo o obozie rządzącym Kaczyński odpowiedział: "On mówi nieprawdę, a ja mówię prawdę". – Nie czuję zagrożenia z powodu Donalda Tuska – zapewnił.

Tusk odpowiada Kaczyńskiemu

Wywiad musiał śledzić Donald Tusk, który postanowił zareagować na warunki stawiane mu przez prezesa PiS.

"Przepraszam, Jarku. A teraz datę i miejsce debaty poproszę. Z góry dziękuję" – napisał na twitterze przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

