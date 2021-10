Grabiec: Kaczyński ma kompleks Tuska

Jan Grabiec w rozmowie z Wirtualną Polską skomentował "pierwszy krok" ku możliwej debacie Jarosława Kaczyńskiego z Donaldem Tuskiem.

Gościem porannej rozmowy w RMF FM był dzisiaj prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Pod koniec wywiadu prowadzący zapytał wicepremiera, czy zgodziłby się na debatę z Donaldem Tuskiem.

Jak podkreślił w odpowiedzi Kaczyński, do takiego spotkania mogłoby dojść jedynie pod pewnymi warunkami, które musiałby spełnić przewodniczący PO.

Na słowa lidera PiS zareagował w mediach społecznościowych Donald Tusk. Lider PO napisał na Twitterze: "Przepraszam, Jarku. A teraz datę i miejsce debaty poproszę. Z góry dziękuję".

Będzie debata?

Grabiec podkreślił, że "jest wiele spraw, w których Polacy chcieliby poznać stanowisko obu liderów i zobaczyć ich wymianę zdań". I choć, jak przyznał, "zaproszenie jest na stole, ale do tanga trzeba dwojga, a w tym przypadku dwóch", to jednak jego zdaniem do takiego spotkanie nie dojdzie. Wszystkiemu ma być winna niechęć Kaczyńskiego do ponownej konfrontacji z Tuskiem.

– Wciąż ma w pamięci debatę z 2007 roku, po której przegrał z kretesem wybory. Jarosław Kaczyński ma kompleks Donalda Tuska i wie, że ma z kim przegrać. Spodziewa się, że najbliższe wybory będą dla PiS-u przegrane i stąd ta ucieczka przed debatą z Donaldem Tuskiem – stwierdził rzecznik PO.

– Obaj panowie reprezentują taki sposób prezentowania myśli, że byłaby to rozmowa intrygująca i inna niż te spory, które dziś widzimy w polityce. Konfrontacja tych dwóch wizji Polski powinna odbyć się w cywilizowanej formie, tak jak kiedyś debatowali Lech Wałęsa z Konstantym Miodowiczem – dodał Grabiec.

