"To jest interes unijny". Prof. Kleiber: Niemcy powinny Polsce pomóc

Trwa kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Straż graniczna, wspierana przez wojsko, stara się zapobiegać próbom nielegalnego przekroczenia granicy przez grupy imigrantów, którzy są zwożeni na miejsce przez białoruskie służby. Rząd premiera Morawiecki postanowił zbudować w newralgicznych punktach granicy specjalną zaporę, która ma zapobiegać dalszym incydentom.

W czwartek Sejm uchwalił specustawę w sprawie budowy zapory. Za głosowało 274 posłów, przeciw było 174, a jeden wstrzymał się od głosu. Mur na granicy ma kosztować 1,6 mld zł. Rząd chce w ten sposób zatrzymać napływ nielegalnych migrantów. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Głosowanie poprzedziła gorąca dyskusja. Premier Mateusz Morawiecki z sejmowej mównicy wytykał hipokryzję politykom opozycji i punktował lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska.

UE powinna wesprzeć Polskę

Prof. Michał Kleiber nie ma wątpliwości, że Unia Europejska powinna partycypować w kosztach budowy zapory. Wskazał na fakt, że problem migracji to kwestia, która dotyczy wszystkich państw członkowskich. W podobnym tonie wypowiadał się komentator „Sueddeutsche Zeitung” w sobotnim artykule zamieszczonym w tym dzienniku.

– Unia powinna włączyć się w proces budowy muru na granicy i go finansować. To jest interes unijny, bo ci, którzy przedostaną się przez polską granicę będą próbowali przedostać się np. do Niemiec – stwierdził redaktor naczelny "Wszystko Co Najważniejsze".

Jak wskazał prof. Kleiber migracje to "rzeczywistość sytuacji na świecie". – Migracje są coraz większe i one nie zmaleją w najbliższej przyszłości – dodał.

Gość Polskiego Radia 24 wskazał także na pesymistyczny scenariusz kryzysu na granicy. Jego zdaniem, konflikt hybrydowy z reżimem Łukaszenki "nie zakończy się łagodnie".

– Dopóki istnieje reżim Łukaszenki to będzie próbował w ten sposób działać. Jakieś twarde środki przeciwstawiające się temu są niezbędne – podkreślił.

