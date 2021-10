"My bronimy wartości Unii Europejskiej". Tarczyński: Lewactwo przeminie

Wielu polityków Platformy Obywatelskiej i Lewicy, ale także PSL i Polski 2050 przyjęło narrację, że Polska pod jest obecnie prowadzona przez rząd ku polexitowi. Europoseł Magdalena Adamowicz stwierdziła nawet, że PiS zamierza wyprowadzić Polskę z UE znienacka. Tydzień temu na placu Zamkowym w Warszawie Koalicja Obywatelska zorganizowała prounijną manifestację pod hasłem „ZostajeMY w UE. Przemówienie wygłosił m.in. Donald Tusk.

– Oczywiście polexit jest fake newsem. Pomysłem opozycji na zwiększenie poparcia – ocenił w RMF FM Jarosław Kaczyński. – Ja jestem przeciwko polexitowi, bardzo twardo. Jestem też za tym, żeby polska była Polska była państwa suwerennym – dodawał prezes PiS.

W podobnym tonie wypowiedział się wcześniej premier Mateusz Morawiecki, który twierdzenia opozycji o polexicie określił także jako "fake news".

"To my bronimy UE"

O kwestię polexitu został w niedzielę zapytany europoseł PiS. Dominik Tarczyński przypomniał, że już w latach 90. środowisko polityczne Jarosława Kaczyńskiego opowiadało się za wstąpieniem do Unii Europejskiej.

– Pierwszą partią w Polsce, która przyjęła uchwałę za wejściem do Unii Europejskiej, było Porozumienie Centrum Jarosława Kaczyńskiego – stwierdził polityk w programie "Woronicza 17" i dodał, że "w tym samym okresie w polskiej polityce Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (SdRP) marzyła o tym, aby powstały rosyjskie spółki, a wojska rosyjskie zostały na terenie Rzeczypospolitej".

Eurodeputowany podkreślił, że politycy jego partii zawsze podkreślali wartość UE. Jednocześnie nie zgadzają się "z terrorem lewactwa" – Lewactwo przeminie, a UE jako wartość zostanie – stwierdził Tarczyński.

– My nie jesteśmy małym dzieckiem, które wyjdzie i trzaśnie drzwiami, to my bronimy wartości Unii Europejskiej, na których została zbudowana, czyli między innymi chrześcijaństwa, a to chrześcijaństwo jest elementem i fundamentem Europy jako kontynentu – tłumaczył europoseł w rozmowie z Michałem Rachoniem.

– Byliśmy, jesteśmy za UE i z niej nie wyjdziemy. Nikt nas nie wypchnie. Obronimy UE przed szaleństwem lewactwa – dodał.

