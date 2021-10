„Do Rzeczy” nr 42: Kino nienawiści. "Wesele" Smarzowskiego utrwala wzorce antypolskiej propagandy

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Nagle dowiedzieliśmy się, że nie walczyliśmy o niepodległość, tylko o „bycie w Europie”. Co to znaczy – pyta Rafała Ziemkiewicz w tekście "Nowy europejski patriotyzm".

– Po 26 latach w Polsce podniesione zostaną mandaty za wykroczenia drogowe. Na jakie ostatecznie stawki zgodzą się posłowie, którzy właśnie zaczynają pracę nad tym projektem? – pisze Łukasz Zboralski w tekście "Mandaty w górę. Ale o ile?".

– Obecny ambasador Polski w Izraelu niebawem obejmie placówkę w Waszyngtonie. Jakim dyplomatą jest Marek Magierowski? – pyta Maciej Pieczyński przedstawiając sylwetkę Magierowskiego w artykule "Na kłopoty Magierowski".

– Ze społeczności wiernych wydzielona została zbiorowa ofiara, a Kościół jest utrwalany w pozie zbiorowego agresora. I tak ograniczony zakres tragicznych zdarzeń ulega przekształceniu w medialnych narracjach poprzez słowa takie jak „horror” czy „potop” – wskazuje Tomasz Rowiński w artykule "Raport hańby czy atak na Kościół?".

– Wynik październikowych wyborów do Izby Poselskiej, który utorował czeskiej prawicy pod wodzą Petra Fialy powrót do władzy, ma dla Polski szczególne znaczenie. Czechy to czwarty największy partner gospodarczy Polski i sąsiad, z którym mamy najdłuższą granicę państwową – analizuje Maciej Szymanowski w publikacji "Premier Fiala?".

– Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy bazowe – jej członkowie w końcu przestraszyli się coraz poważniejszych sygnałów ostrzegawczych – zauważa Łukasz Warzecha w tekście "Inflacja kontra Polska".

Na łamach nowego „Do Rzeczy” również wywiad z Anną Marią Siarkowską, posłanką PiS, przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Sanitaryzmu, który przeprowadził Ryszard Gromadzki.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od poniedziałku, 18 października 2021.