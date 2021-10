PSL nie ustąpi. Kosiniak-Kamysz zapowiada obronę rosołu i schabowego

Szef ludowców wziął w niedzielę udział w konferencji prasowej. Polityk zapewniał, że jego partia jest przeciwna radykalizmom i sytuuje się jako "strażnik normalności". Kosiniak-Kamysz w nietypowy sposób argumentował swoje stanowisko.

– Nie pozwolimy na żadne radykalne skręty w prawo czy w lewo. Będziemy strażnikiem normalności. Będziemy bronić prawa do niej. Będziemy bronili prawa do wędkowania, do polowania, do rosołu z kury i schabowego – mówił.

W ten sposób polityk zapewne starał się nawiązać do kuriozalnej wypowiedzi europoseł Sylwii Spurek, która niedawno zaatakowała branżę wędkarską.

"Droga zmiana"

Podczas swojego wystąpienia Kosiniak-Kamysz atakował również rządzących za wciąż rosnące ceny podstawowych produktów. – Miała być dobra zmiana, a jest droga zmiana. Proponujemy obniżenie akcyzy na paliwo, obniżenie VAT na energię elektryczną oraz dopłaty do zakupów nawozów dla rolników – podkreślał.

– 6 rok rządów PiS, 6 procent inflacji i benzyna po 6 złotych to prawdziwy obraz rządów PiS. Jeśli rządzący nie chcą zadbać o budżet Polaków, wychodzimy z konkretnymi propozycjami – kontynuował prezes PSL.

Rosną ceny paliwa

Jak wskazują analitycy serwisu e-petrol.pl, średnia cena benzyny Pb98 na stacjach przekroczyła psychologiczną granicę 6 zł za litr.

Podwyżki cen uderzają w nas z każdej strony. Wzrasta cena nie tylko prądu i gazu, ale także benzyny. Eksperci z branżowego portalu e-petrol.pl podali, że po wynoszącej 10 groszy podwyżce tankujący benzynę 98-oktanową płacą za jej litr 6,09 zł. To najwięcej w historii dotychczasowych notowań. Wskazali, że o tyle samo podrożał także olej napędowy, który kosztuje 5,89 zł/l i to również jest najwyższa, przeciętna cena tego paliwa zarejestrowana przez portal.

