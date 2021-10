Czarnecki: Coraz więcej osób w Polsce myśli o polexicie

Wielu polityków Platformy Obywatelskiej i Lewicy, ale także PSL i Polski 2050 przyjęło narrację, że Polska pod jest obecnie prowadzona przez rząd ku polexitowi. Europoseł Magdalena Adamowicz stwierdziła nawet, że PiS zamierza wyprowadzić Polskę z UE znienacka. W niedzielę na placu Zamkowym w Warszawie Koalicja Obywatelska zorganizowała prounijną manifestację pod hasłem „ZostajeMY w UE. Przemówienie wygłosił m.in. Donald Tusk.

– Oczywiście polexit jest fake newsem. Pomysłem opozycji na zwiększenie poparcia – ocenił w RMF FM Jarosław Kaczyński. – Ja jestem przeciwko polexitowi, bardzo twardo. Jestem też za tym, żeby polska była Polska była państwa suwerennym – dodawał prezes PiS.

"Liczba eurosceptyków będzie wzrastała"

O stosunek PiS do Unii Europejskiej pytany był w Polsat News europoseł Ryszard Czarnecki.

– Myślę, że w Polsce coraz więcej osób myśli o polexicie po tym, jak traktuje nas Unia Europejska, natomiast takiej woli nie ma jeśli chodzi o polski rząd – stwierdził. – Przeprowadzając reformy wymiaru sprawiedliwości, korzystaliśmy z doświadczeń innych krajów Europy zachodniej, które mają podobne regulacje; trochę zaskoczenie, że to, co uchodzi Niemcom czy Francuzom nie uchodzi Polakom. Tak, jak byśmy byli gorsi – tłumaczył.

– Myślę, że w Polsce będzie wzrastała liczba eurosceptyków. Przy mądrej taktyce rządu trzeba to wykorzystać w negocjacjach z Unią Europejską – ocenił.

Zawieszenie broni?

– Merytoryczna dyskusja, przedstawienie argumentów, pokazanie, że to, co robimy jeśli chodzi o praworządność jest w dużej mierze kalką rozwiązań istniejących w innych państwach – to według polityka sposoby na naprawienie relacji z Brukselą.

– Chciałbym, żeby to zakończyło się zawieszeniem broni. Nie sądzę, żeby to był trwały rozejm, mam wrażenie, że Unia Europejska jest wykorzystywana przez największe kraje członkowskie jako instrument ograniczenia konkurencyjności naszego kraju w wymiarze gospodarczym, geopolitycznym, a więc pewne naciski na Polskę poprzez różne instytucja nadal będą – dodał europoseł.

– Mówienie, że Polska jest samotna to figura retoryczna, ale nieprawdziwa – podsumował Czarnecki.

