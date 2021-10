Gowin: Porozumienie nie wystartuje w wyborach samodzielnie. Będzie koalicja centroprawicowa

W rozmowie na antenie Radia Kraków poruszony został temat przyszłości politycznej Porozumienia. Jarosław Gowin podkreślił, że jego formacja zdecydowała się na opuszczenie Zjednoczonej Prawicy ze względów ideowych. Zaznaczył, że nie martwią go sondaże dające Porozumieniu znikome poparcie.

Koalicyjne układanki

– Porozumienie nie wystartuje w wyborach samodzielnie. Będzie szersza koalicja centroprawicowa. Wielu wyborców nie odnajduje się w polaryzacji PiS-PO. Do takich wyborców adresujemy swoje przesłanie – przekonywał.

Były wicepremier dodał, że wiele wskazuje na to, że wybory odbędą się w terminie konstytucyjnym w 2023 roku. – Za wcześnie jest na rozmowy. Jak patrzę na sondaże, PiS może być odsunięty od władzy tylko przez konsolidację opozycji. To ma być jedna lista? To chyba pomysł Donalda Tuska. Może mają być dwie listy? Jedna PO i druga na prawo od PO – zastanawiał się były wicepremier.

Gowin nie ukrywa, że w przyszłych wyborach liczyłby na poparcie części samorządowców. – Nie chodzi tylko o samorządowców z dużych miast. Jest wielu burmistrzów i wójtów, którzy źle wspominają rządy PO. Wielu z nich poprze listę umiarkowanego centrum – zapewnił.

Polityk odniósł się także do teorii łączących go z Szymonem Hołownią i Władysława Kosiniak-Kamyszem. Lider Porozumienia zwrócił uwagę, ze dobre wyniki sondażowe takiego układu sugerują, że byłaby to koalicja akceptowała przez wyborców umiarkowanego centrum.

– W sondażach taka koalicja miała 15-18%. Bez niej nie dałoby się rządzić w przyszłym parlamencie – stwierdził Jarosław Gowin.



