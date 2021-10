Mocne słowa Müllera: Ta koncepcja UE nie jest możliwa do zrealizowania w sposób pokojowy

Mimo upływających tygodni, konflikt na linii Warszawa-Bruksela nie słabnie. Przypomnijmy, że Komisja Europejska "zamroziła" polski Krajowy Plan Odbudowy z powodu obaw związanych z reformą wymiaru sprawiedliwości przeprowadzoną przez rząd Zjednoczonej Prawicy oraz samorządowymi uchwałami sprzeciwiającymi się ideologii LGBT. Zaważył również wniosek premiera Morawieckiego do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie wyższości prawa unijnego nad krajowym.

– Nasze traktaty są bardzo jasne. Wszystkie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE są wiążące dla wszystkich organów państw członkowskich, w tym sądów krajowych. Prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem krajowym, w tym przed przepisami konstytucyjnymi. Na to zgodziły się wszystkie państwa członkowskie UE jako członkowie Unii Europejskiej. Aby to zapewnić, wykorzystamy wszystkie uprawnienia, jakie mamy na mocy traktatów – zapowiedziała szefowa KE.

Jasne stanowisko rządu

– Każde państwo, które patrzy rzetelnie na traktat unijny, widzi, że Unia Europejska ma kompetencje jasno wskazane, poza tym tych kompetencji nie ma i to jest istota sporu. Francja akurat jest państwem, które bardzo dumnie patrzy na swoją suwerenność, na swoją autonomię w związku z czym tutaj pomimo tej gry politycznej, która się dzieje w Unii Europejskiej, nie będzie na przekór robiła tylko dlatego, żeby twierdzić, że Unia Europejska to jest superpaństwo, bo nie jest to superpaństwo i nigdy nie będzie, bo po prostu taka koncepcja Unii Europejskiej nie jest możliwa do zrealizowania w sposób pokojowy – powiedział Piotr Müller w TVP Info.

Komentując spór z Unią, Muller przekazał, że premier Morawiecki skieruje też do szefów rządów, prezydentów w krajach Unii Europejskiej list, który ma wyjaśnić wszystkie niejasności, dotyczące relacji prawa konstytucyjnego do prawa unijnego, wskazując na to, że Polska nie jest wyjątkiem na tym tle. Polityk wskazał, że orzeczenie polskiego TK raczej potwierdza regułę innych wyroków Trybunałów Konstytucyjnych w całej Unii Europejskiej.

– W związku, z czym ten list dzisiaj zostanie skierowany przed jutrzejszym wystąpieniem w Parlamencie Europejskim, ale to, co pan wskazał, akurat premier Holandii jest ostatnią osobą, która powinna mówić o kwestiach związanych z jakimiś regułami solidarności, praworządności, bo przecież to Holandia w taki bardzo spektakularny sposób realizuje swoje interesy w sposób, delikatnie mówiąc nielicującym z powagą funkcjonowania Unii Europejskiej. Mówię o kwestiach podatkowych, uciekania od płacenia podatków, innych mechanizmach, które Holandia przez wiele lat stosowała– powiedział Piotr Müller w programie „Jedziemy”.

