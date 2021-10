"Ta debata musi się odbyć". Schetyna nie ma wątpliwości

Grzegorz Schetyna z Platformy Obywatelskiej był pytany w Radiu Plus o możliwy kompromis na linii Warszawa-Bruksela. – Nie uważam, że to jest już decyzja, ta sprawa jest ciągle dyskutowana i gorąca. Wiele zależy od tego jak premier Morawiecki będzie komunikował się z KE na najbliższym szczycie. Sprawa jest otwarta – ocenił.

Dopytywany, czy kompromis, w politycznym wymiarze, nie byłby dobrą informacją dla PO, stwierdził, że "każde informacje dobre dla Polski są dobre dla wszystkich partii". – Jestem przekonany, szczególnie dla Platformy Obywatelskiej. To nie w tym rzecz. Rzecz w tym, w jaki sposób te relacje z Brukselą będą zbudowane. Bo to, że Komisja Europejska nie ma zaufania do PiS-owskiego rządu, to jest coś oczywistego – mówił.

– Nie można mówić o symbolicznym porozumieniu. Trzeba mówić o strategicznej umowie, która będzie gwarantowała miliardy euro dla Polski, która będzie pozwalała skorzystać polskim przedsiębiorcom, samorządom, nam wszystkim z funduszu odbudowy. O tym dzisiaj mówimy, a nie o tym, że ktoś kogoś poprosi i uda się na chwilę zawiesić złe relacje między Brukselą a polskim rządem. Tu chodzi o strategię, o całą politykę antyeuropejską, politykę tego rządu – dodawał.

Schetyna: Debata Tusk-Kaczyński musi się odbyć

Grzegorz Schetyna mówił tez o możliwej debacie liderów PiS i PO,

– Przede wszystkim widzę to, że Kaczyński odmawia i unik debaty z Tuskiem. Nie dziwię się, bo pamiętamy tę ostatnią z 2007 roku, którą z kretesem przegrał, co przyczyniło się do przegranych wyborów – mówił.

Schetyna nie dopuszczał możliwości debaty Tuska z kimś z rządu np. premierem Mateuszem Morawieckim.

– Liderzy zawsze ze sobą rozmawiają. Kaczyński jest prezesem PiS-u, a Tusk przewodniczącym Platformy, ta debata musi się odbyć – stwierdził.

Czytaj też:

"To jest kpina, nie przeprosiny". Bielan mocno o TuskuCzytaj też:

Protest Tuska to porażka? Polityk PiS: Sami tak robiliśmy