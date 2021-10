Ziobro chce wniosku do TSUE przeciwko Niemcom. "Upolitycznienie sądownictwa"

O działaniach Ziobro poinformował podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. Minister sprawiedliwości twierdzi, że Niemcy upolitycznili swój wymiar sprawiedliwości, co łamie traktaty unijne.

Wniosek przeciwko Niemcom

Zbigniew Ziobro zwróci się do Rady Ministrów z prośbą o rozważenie wniosku przeciw Niemcom do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chodzi o artykuł 259. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Na podstawie właśnie tego zapisu Czesi pozwali do Trybunału Polskę w sprawie kopalni w Turowie.

– To w Niemczech w procesie nominacji sędziów do odpowiednika Sądu Najwyższego decydującą rolę mają politycy. Skieruję do Rady Ministrów wniosek o rozważenie podjęcia procedury prawnej pozwania Niemiec przed TSUE za naruszenie traktatów Unii Europejskiej przez upolitycznienie sądownictwa – powiedział Ziobro.

Równość wobec prawa

Minister sprawiedliwości podczas konferencji zwrócił uwagę na równość wobec prawa wszystkich państw członkowskich UE. – Możemy mówić o przestrzeganiu praworządności, kiedy ta zasada jest przestrzegana. Chcemy zadać pytanie, czy fundament funkcjonowania praworządności w Unii Europejskiej ma się na tyle dobrze, żebyśmy byli spokojni o przyszłość Unii – zaznaczył.

– Istota równości wobec prawa odnosi się tak samo do gospodarki, jak do kwestii ustrojowych. Jeśli TSUE stwierdza, że udział polityków w wyborze sędziów jest zagrożeniem dla ich niezawisłości, to w Niemczech ten udział jest dużo dalej idący – stwierdził Ziobro. I dodał, że jeżeli stawia się zarzuty o upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości Polsce, to tym bardziej kontrolować trzeba sytuację w największym kraju UE, jakim są Niemcy.

