Posłanka KO: Kaczyński boi się tego zderzenia

W sobotę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński był gościem porannej audycji na antenie RMF FM. Pod koniec rozmowy prowadzący zapytał wicepremiera, czy zgodziłby się na debatę z Donaldem Tuskiem. – Gdyby powiedział przepraszam, to oczywiście tak – zapewnił słuchaczy RMF FM.

Na reakcję lidera Platformy Obywatelskiej nie trzeba było długo czekać. "Przepraszam, Jarku. A teraz datę i miejsce debaty poproszę. Z góry dziękuję" – napisał tego samego dnia na Twitterze Donald Tusk.

Niektórzy uznali tego rodzaju przeprosiny za kpinę, inni uważają że są wystarczające. W tej drugiej grupie jest posłanka Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna, która do ewentualnej debaty liderów największych formacji odniosła się w programie "Tłit" Wirtualnej Polski.

"To Kaczyński powinien przeprosić. Ale nie Tuska"

Polityk wyraziła przekonanie, że "oczywiście panowie powinni się spotkać". – W cywilizowanym świecie jest tak, że lider największej partii opozycyjnej debatuje z liderem partii rządzącej. Zderzają się wizje Polski, zderzają się rozwiązania - na drożyznę, na transformację energetyczną, na kryzys na wschodniej granicy. Polacy mają prawo wiedzieć, jak wyglądałaby Polska zarządzana przez PO, koalicję na czele z Donaldem Tuskiem, bo jak wygląda zarządzana przez Kaczyńskiego to widzą – wskazywała Leszczyna.

Zdaniem posłanki KO Jarosław Kaczyński nie chce debaty z Tuskiem z powodu swoich kompleksów. – Tusk powiedział "przepraszam", ale to Kaczyński powinien przeprosić. Ale nie Tuska. Powinien przeprosić naród polski za to, co robi nam od 10 lat. Ten rów, który wykopał między nami, za kłamstwa smoleńskie, za kłamstwa o Polsce w ruinie – kontynuowała polityk. Kończąc podkreśliła, że właśnie tego zderzenia boi się Jarosław Kaczyński i wyraziła przekonanie, że "do debaty nie dojdzie, bo by ją przegrał".

