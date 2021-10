Sprawa prezesa NIK. Jasna deklaracja Rzecznika Praw Obywatelskich

Prof. Marcin Wiącek był w poniedziałek gościem audycji na antenie Radia ZET. Rzecznika Praw Obywatelskich zapytano o informacje ujawnione dziś przez prezesa NIK Mariana Banasia. – Czy będzie jakaś interwencja RPO w tej sprawie?

Prof. Wiącek przyznał, iż trudno mu się odnieść do tej sprawy, ponieważ nie śledził tej konferencji. Zadeklarował jednak, że jeżeli prezes NIK zwróci się do niego, będzie miał okazję, żeby tę kwestię przeanalizować. – Bo każdy człowiek, który uważa że w jego sprawie - również sprawie gdy była to sprawa prowadzona prokuraturę, postępowanie przygotowawcze - doszło do naruszenia wolności i praw każdy może do Rzecznika Praw Obywatelskich i wówczas Rzecznik może podjąć postępowanie – wskazał.

Zapytany wprost, czy jeśli Marian Banaś zwróci się do niego, to on się jego sprawą zajmie, prof. Wiącek odparł: "Tak, oczywiście, . Tak jak każdą inną".

Pytany o zapowiedź prezesa NIK o powołanie komisji śledczej, RPO oświadczył że jest to rozwiązanie o charakterze politycznym i nie do niego należy decyzja w tej sprawie.

"Szokująca informacja"

W samo południe prezes Najwyższej Izby Kontroli wystąpił na konferencji prasowej podczas której przekazał informacje dotyczące działań służb w jego sprawie. – Dysponuję oświadczeniami osób, które nakłaniano do składania fałszywych zeznań obciążających mnie i moją rodzinę – oświadczył Marian Banaś.

Podczas konferencji mec. Marek Małecki poinformował, że Marian Banaś wystąpi dziś do marszałek Sejmu Elżbiety Witek i wszystkich przewodniczących klubów i kół parlamentarnych z wnioskiem o powołane komisji śledczej do zbadania tej sprawy.

Reakcja prokuratury

Komunikat w sprawie ujawnionej przez Banasia informacji wydała już Prokuratura Krajowa. Twierdzenia prezesa NIK określono w nim jako "nieprawdziwe". "W żadnym z postępowań prowadzonych przez wszystkie prokuratury, prokuratorzy nie nakłaniali świadków ani podejrzanych do fałszywego oskarżania Mariana Banasia" – podkreślono.

