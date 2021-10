Morawiecki w PE. Hołownia: Spodziewam się smutnego dnia

We wtorek od godz. 9:00 europosłowie będą debatować z premierem Mateuszem Morawieckim i szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen nad wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego kwestionującym prymat prawa europejskiego nad prawem polskim. Posłowie do PE zagłosują nad rezolucją w tej sprawie w czwartek. Z kolei w środę mają dyskutować nad praktycznie całkowitym zakazem aborcji w Polsce, który wszedł w życie w styczniu 2021 roku.

Spór Warszawy z Brukselą o kwestię praworządności trwa już od kilku miesięcy. Aby wymóc na Polsce uznanie prymatu prawa europejskiego nad krajowym oraz odwołanie reformy sądownictwa, Komisja Europejska zamroziła Krajowy Plan Obudowy. Bez zatwierdzenia KPO Polska nie może otrzymać pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy, stworzonego w celu zniwelowania negatywnych ekonomicznych skutków pandemii koronawirusa.

KE grozi także uruchomieniem mechanizmu warunkowości, który może skutkować obcięciem unijnego finansowania dla Polski.

Hołownia atakuje Morawieckiego

Kwestia wystąpienia premiera w PE była jednym z tematów porannej rozmowy Szymona Hołowni z Beatą Lubecką na antenie Radia Zet.

Lider Polski 2050 spodziewa się "smutnego dnia" ze względu na poprzednie tego typu debaty.

– Pamiętamy sytuację w których takie sesje parlamentu były poświęcone Węgrom, były poświęcone pytaniom o to, gdzie są granice za którymi nie można być już mentalnie w Unii Europejskiej, przesuwania granic praworządności mam na myśli i dzisiaj Polska będzie bohaterem tego smutnego spektaklu – stwierdził polityk.

Były kandydat na prezydenta RP zaatakował także premiera Morawieckiego.

– Morawiecki, jak jedzie do Brukseli, to próbuje grać dobrego policjanta, ale jak wraca do Polski, to ma gorący oddech Ziobry na plecach i potencjalny rozpad Zjednoczonej Prawicy, więc w Polsce znów będzie musiał chojrakować, tumanić i przestraszać – powiedział Hołownia.

– Polityka rządu Zjednoczonej Prawicy osłabia finansowo i politycznie Rzeczpospolitą sprawiając, że my gramy dużo poniżej kart, które moglibyśmy dziś w Unii Europejskiej rozgrywać – ocenił lider Polski 2050.

