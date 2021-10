Niemiecki polityk podziękował Tuskowi za wyprowadzenie ludzi na ulice

We wtorek w Parlamencie Europejskim odbyła się debata "Kryzys praworządności a prymat prawa unijnego". Głos zabrali m.in. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz premier Mateusz Morawiecki.

– Nie możemy milczeć, gdy nasz kraj jest atakowany w sposób niesprawiedliwy i stronniczy. Niedopuszczalne jest rozszerzanie kompetencji, działanie metodą faktów dokonanych, działanie metodą szantażu. Odrzucam język gróźb, pogróżek i wymuszeń – oświadczył premier.

Weber zadowolony z protestów w Polsce

Przemawiający w imieniu Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber z zadowoleniem przyjął prounijne manifestacje, które odbyły się ostatnio w Polsce. – Chcę podziękować wielu Polkom i Polakom, którzy wyszli na ulice. Pokazali, że jest inna Polska. Setki tysięcy pokazały swoje twarze na ulicach Warszawy i nie tylko – powiedział.

Chcę podziękować Donaldowi Tuskowi za to, że nawoływał do tych demonstracji. To byli prawdziwi patrioci z dumną polską flagą, ale również barwami europejskimi – stwierdził niemiecki polityk, dodając, że "patriota nie musi być nacjonalistą".

Reakcja na wyrok TK

Do wyjścia na ulice wezwał przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk po tym, jak 7 października Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że polska konstytucja ma prymat nad prawem unijnym.

TK orzekł, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z konstytucją. Wyrok zapadł w odpowiedzi na wniosek skierowany w marcu przez premiera Morawieckiego w sprawie zbadania zgodności z konstytucją niektórych przepisów Traktatu o UE.



Czytaj też:

Szydło odpowiada von der Leyen. "Polacy sami potrafią się bronić"Czytaj też:

Socjolog: Tusk liczy na katastrofę w Polsce