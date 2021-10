Niemiecka europoseł poucza von der Leyen. Chodzi o sprawę Polski

We wtorek od godz. 9:00 rozpoczęła się debata z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego i szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen nad wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego kwestionującym prymat prawa europejskiego nad prawem polskim.

Posłowie do PE zagłosują nad rezolucją w tej sprawie w czwartek. Z kolei w środę mają dyskutować nad praktycznie całkowitym zakazem aborcji w Polsce, który wszedł w życie w styczniu 2021 roku.

Podczas dzisiejszych obrad jako pierwsza przemawiała szefowa KE. Von der Leyen wyraziła zaniepokojenie wyrokiem polskiego TK. Jej zdaniem polski trybunał nie jest niezależny, a wydany wyrok jest bezprecedensowy i podważa jedność Europy.

"Niebezpieczna ścieżka"

Podczas debaty głos zabrała m.in. europoseł z partii Zielonych Ska Keller. – Prowadzi pan swój kraj na niebezpieczną ścieżkę – mówiła do premiera Morawieckiego.

Jej zdaniem polski rząd kwestionuje miejsce Polski w UE. – Z bólem patrzę, jak pański rząd zagraża jedności. Pański rząd odwrócił się od praworządności, od mniejszości – mówiła.

– Pani przewodnicząca [von der Leyen - red] pamiętajmy, że to nie tyczy się tylko Polski. To co robi polski rząd jest atakiem na samo istnienie Unii Europejskiej. UE nie jest jedynie sojuszem gospodarczym. Jest to Unia pokoju, demokracji i zasad równych dla wszystkich. To Unia której członkowie zgodzili się na wypracowane porozumienia, aby zagwarantować pokój – mówiła.

Co zrobi KE?

– Polski rząd zakwestionował te filary. Jeżeli na to pozwolimy, to niewiele z nich zostanie już wkrótce. To jest test dla nas wszystkich, ale przede wszystkim dla Komisji Europejskiej. Bycie strażnikiem traktatów nigdy nie było łatwe, ale tym razem jest inaczej. Gdy państwo członkowskie w sposób tak oczywisty, KE musi działać zdecydowanie – mówiła Keller.

Zdaniem niemieckiej europoseł KE zawsze wyciągała rękę do polskiego rządu, a polskie władze zawsze ją odrzucały. Dlatego nadszedł czas, aby Komisja wreszcie wypełniła obowiązki, jakie nakładają na nią traktaty. – Trzeba bronić obywateli Polski oraz Unii Europejskiej zbudowanej na sprawiedliwości – grzmiała polityk.

