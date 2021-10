Biedroń atakuje Morawieckiego: Wpisał się pan w obrzydliwą retorykę

We wtorek o godzinie 9.00 premier Mateusz Morawiecki wziął udział w debacie dotyczącej kwestii praworządności w Polsce oraz prymatu prawa unijnego nad krajowym w Parlamencie Europejskim.

Posłowie do PE zagłosują nad rezolucją w tej sprawie w czwartek. Z kolei w środę mają dyskutować nad praktycznie całkowitym zakazem aborcji w Polsce, który wszedł w życie w styczniu 2021 roku.

Szef polskiego rządu zaproponował utworzenie izby Trybunału Sprawiedliwości UE, złożonej z sędziów wyznaczonych przez krajowe trybunały konstytucyjne. Miałaby ona rozstrzygać spory dotyczące kolizji przepisów unijnych i krajowych.

Z kolei przemawiająca przed premierem Morawiecki szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wyraziła zaniepokojenie wyrokiem polskiego TK. Jej zdaniem polski trybunał nie jest niezależny, a wydany wyrok jest bezprecedensowy i podważa jedność Europy.

Biedroń atakuje premiera

Po wystąpieniach obu polityków głos zabrali europosłowie. Wśród nich był Robert Biedroń. Polityk zdecydowanie zaatakował szefa polskiego rządu.

– Panie premierze dostał pan dzisiaj wielką szansę. Miał pan szansę się dzisiaj zrehabilitować, niestety nie wykorzystał pan tej szansy, zaatakował pan bezpardonowo wspólnotę. Wpisał się pan niestety w coś, co przynosi Polkom i Polakom dzisiaj wielki wstyd, obrzydliwą retorykę, w której pana koledzy i koleżanki nazywają flagę europejską szmatą, Unie Europejską wyimaginowaną wspólnotą, a miejsce w którym dzisiaj jesteśmy brukselskim okupantem – powiedział polityk lewicy.

– Proszę zatem nie próbować nam dzisiaj wciskać kitu, nie damy się nabrać na wasze fałszywe zaklęcia, jeśli przyjechał pan nas dzisiaj do Strasbourga leczyć snem, uśpić naszą czujność, to srogo się pan zawiedzie. Nie damy sobie wciskać kitu, przegrał pan, wraca pan dzisiaj do Polski na tarczy, 26:1 i szkoda, że nie miał odwagi przyjechać, tak naprawdę, tutaj do Strasbourga, pana prawdziwy mocodawca, Jarosław Kaczyński, ten który dzisiaj odpowiada za to wszystko – dodał Biedroń.

