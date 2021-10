Mocna wypowiedź Ziemkiewicza: Obetnijcie Polsce te fundusze

We wtorek o godzinie 9.00 premier Mateusz Morawiecki wziął udział w debacie dotyczącej kwestii praworządności w Polsce oraz prymatu prawa unijnego nad krajowym w Parlamencie Europejskim. Szef polskiego rządu przekonywał, że rząd Zjednoczonej Prawicy nie ma problemu z przestrzeganiem unijnych zasad.

Wystąpienie Morawieckiego, jak i poprzedzająca je przemowa przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, wywołała gorącą dyskusję w PE.

"Obetnijcie Polsce te fundusze"

Sytuację komentuje publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz. Jego zdaniem cała debata jest podyktowana jedynie kwestii odebrania Polsce funduszy unijnych.

– Chciałem do tego dołączyć. Też jestem za tym - obetnijcie Polsce fundusze. Weźcie je sobie wsadźcie na konta. My się ucieszymy, wy się ucieszycie. Tylko Niemcy się nie ucieszą – stwierdził. Publicysta powołał się na wypowiedź niemieckiego komisarza Günther Oettinger stwierdził, że z każdego euro przekazanego Polsce 86 eurocentów wraca do Niemiec. Austriacki komisarz Johannes Hahn mówił z kolei o 89 eurocentów.

Ziemkiewicz wskazał, że niedawno wschodnioniemiecka izba gospodarcza apelowała o jak najszybsze przyznanie Polsce i Węgrom funduszy bo niemiecka gospodarka już teraz traci na zamrożeniu środków.

twitter

Ziemkiewicz o "perfidii funduszy"

Publicysta "Do Rzeczy" przekonuje, że Polska powinna sama się zadłużać, gdyż przy obecnych wynikach może dostać bardziej atrakcyjne propozycje od banków niż w ramach wspólnego długu UE. Ponadto w takim scenariuszu to Warszawa by decydowała na co taka pożyczka miałaby zostać przeznaczona.

– Perfidia funduszy UE i tzw. praworządności polega na tym, że te fundusze mamy wydać zgodnie z otrzymaną instrukcją. Wolno je wydać jedynie tak, aby te 86 eurocentów wróciło do Niemiec, które będą nam sprzedać ekologiczne technologie - wskazał.

– Oni myślą o nas to, czego dowiedzieli się od polityków opozycji. Korespondenci z Zachodu kontaktują się jedynie ze środowiskami pokroju "Gazety Wyborczej". Uznali, że będą nam dawać kredyty, ale potem stwierdzili, że zagrożą, że nawet tych kredytów nie dadzą i tym nas tak przerażą, ze wybierzemy Donalda Tuska – dodał.

Ziemkiewicz ocenia, że Polska sobie poradzi bez unijnych funduszy, a jeżeli faktycznie dojdzie do polexitu, to nastąpi on prędzej z winy eurokratów, którzy będą chcieli pozbyć się hamulcowego w postaci Polski i skupić się na budowie europejskiego państwa. – Potem będą wywalać Włochów, albo Grecję. I dobrze, bo jeżeli ta Unia się nie rozpadnie, to wskutek działań obecnych eurokratów stanie się jedną, wielką Jugosławią – ocenia.

Czytaj też:

Niemiecka europoseł poucza von der Leyen. Chodzi o sprawę PolskiCzytaj też:

Kowalski: Idealny czas na twardą i zdecydowaną odpowiedź PolskiCzytaj też:

"Niemcom wolno, Polsce nie". Suski o konflikcie z UE