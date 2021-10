"Wiele się po panu spodziewałem, ale...". Tusk kontra dziennikarz TVP Info

Donald Tusk odniósł się podczas konferencji prasowej do debaty na temat Polski, jaka odbyła się we wtorek w Strasburgu.

Po wypowiedzi szefa PO nadszedł czas na pytania dziennikarzy. Reporter TVP Info Miłosz Kłeczek zapytał byłego premiera "dlaczego PO zohydza Polakom Unię Europejską".

– Wiele się po panu spodziewałem, ale to wykracza nawet poza moją wyobraźnię. Jestem pełen uznania dla pańskiej kreatywności i wyobraźni. Trzeba mieć po prostu złą wolę, żeby starać się wmówić komukolwiek w Polsce, że Platforma Obywatelska jest antyunijna, a PiS, TVP Info i pan osobiście walczycie o europejską Polskę. Pozwoli pan, że nie będę komentował tak ewidentnych bzdur – odparł Tusk.

"Skąd ta frustracja?"

Kłeczek nie dawał jednak za wygraną: – Nie wiem, po co pan się denerwuje i skąd ta frustracja, panie przewodniczący, bo to nie jest moja wyimaginowana teza, którą dzisiaj tutaj kreuję, tylko to są fakty. Być może dla pana fakty niewygodne, ale jeżeli wiceszef PO mówi, że trzeba zamknąć kopalnię, która daje kilkanaście tysięcy miejsc pracy (...), no to chyba jednak chcecie zohydzić Unię Europejską (...). Dlatego pytam czemu PO konstruuje taką teorię polexitu? – dopytywał.

– Niech pan to jeszcze trzy razy powtórzy – odparł Tusk. – Odkąd pan powrócił, to jeszcze żadnej odpowiedzi na konstruktywne pytanie nie usłyszałem. Pan albo wymija, albo się denerwuje. Nie wiem skąd te nerwy. Dzisiaj podczas tej debaty był pan wielokrotnie chwalony (...) za to, że atakuje pan polski rząd, że wyprowadza pan ludzi na demonstracje. Co pan na to? – nie ustępował dziennikarz TVP.

– Obraża pan te dziesiątki, a może setki tysięcy ludzi, które w przedostatnią niedzielę i przez ostatnich kilka lat demonstrowali, którzy demonstrowali przeciwko łamaniu praworządności i przeciwko planom wyprowadzenia Polski z UE. Tak, będę organizował Polaków tak, jak potrafię najlepiej do protestów przeciwko działaniom, które są wymierzone w polski interes narodowy – zapewnił lider Platformy.

Czytaj też:

"Amok agresji wobec Polski". Hiszpańscy politycy komentują debatę w StrasburguCzytaj też:

Węgierska minister wspiera Polskę i apeluje do UE