"Proszę mnie nie obrażać". Spięcie w programie Olejnik

W Parlamencie Europejskim odbyła się debata w sprawie sytuacji w Polsce, która została zainicjowana w związku z orzeczeniem polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził prymat Konstytucji RP nad prawem europejskim.

Debatę poprzedziły wystąpienia przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen oraz premiera Mateusza Morawieckiego. Szef polskiego rządu przedstawił stanowisko Polski w kwestii nadrzędności prawa krajowego nad unijnym. Morawiecki przywołał w tym kontekście wyroki odpowiedników polskiego Trybunału Konstytucyjnego z innych państw członkowskich, które stwierdziły, ze krajowe konstytucje są nadrzędne w stosunku do przepisów unijnych.

Spięcie w studio

O wystąpieniu premiera na forum PE dyskutowano we wtorkowym programie "Kropka nad i", którego gościem był m.in. Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych.

Prowadząca tłumaczyła, że wyroki na jakie powoływał się premier dotyczyły innych spraw, niż ta, którą rozpatrywał polski TK. Nie można zatem porównywać ich treści, ani wniosków w nich zaprezentowanych. Przeciwko temu zdecydowanie protestował polityk PiS.

– To nie ma żadnego znaczenia – mówił wiceszef MSZ. – Ma znaczenie, ponieważ podpisaliśmy Traktat Lizboński, który jest ważny, istotny – odpowiedziała mu Olejnik, w odpowiedzi na co usłyszała, że „nie zna reguł pisania wyroków sądowych”.

– Proszę mnie nie obrażać, bo pan nie obraża w ten sposób mnie, tylko Lecha Kaczyńskiego, który podpisał Traktat Lizboński, który mamy przestrzegać – odpowiedziała Olejnik Wawrzykowi.

Polityk wyjaśnił swoje stanowisko, stwierdzając, że nie miał zamiaru obrażać prowadzącej program.

– Trybunał jeżeli wydaje jakiś wyrok, to wprowadza sentencję, po czym następuje uzasadnienie sentencji wyroku. Ono składa się z kilku elementów. Jedna z nich ma charakter ogólny, odwoływania się do ogólnych zasad prawa. I to pojawia się w każdym wyroku. Niezależnie, czy to Trybunał Konstytucyjny, czy sąd – powiedział wiceminister spraw zagranicznych.

