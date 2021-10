Kwaśniewski: Krok po kroku możemy brnąć w świat, który mi się w ogóle nie podoba

Nie cichną echa wtorkowej debaty w Parlamencie Europejskiem będącej konsewencją wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego o wyższości Konstytucji RP nad prawem unijnym. O dyskusję ws. Polski pytany był w porannej "Rozmowie Piaseckiego" na antenie TVN24 Aleksander Kwaśniewski. W ocenie byłego prezydenta, Polska okazała się w niej bardzo osamotniona. Przyznał też, iż nie sądzi aby argumenty podniesione przez premiera Mateusza Morawieckiego przekonały kogoś do zmiany stanowiska w tej sprawie. – Strony zostały na swoich pozycjach – stwierdził.

"Polska wiarygodność jest na poziomie zerowym"

Aleksander Kwaśniewski wyraził przekonanie, że "wyjście z tego konfliktu jest możliwe tylko na drodze dialogu". Jego zdaniem, we wczorajszym wystąpieniu premiera żadnej pozytywnej oferty nie było.

– Polska wiarygodność jest na poziomie zerowym, odrabianie tego stanu rzeczy to nie jest kwestia jednej decyzji, (...), to jest proces wieloletni – wskazywał polityk, dodając iż polskiemu rządowi brakuje polityki ws. europejskiej.

– To, co robi polski rząd, to cofanie się do Unii, która była i która już sobie nie poradzi w nowych warunkach XXI wieku – powiedział Kwaśniewski.

Były prezydent przewiduje, że konflikt na linii Warszawa - Bruksela może doprowadzić do zaprzepaszczenia niektórych zdobyczy integracji europejskiej. – Za chwilę się okaże, że ta wielka zdobycz, jaką jest otwarcie granic i Schengen, wyleci w powietrze. Tak krok po kroku możemy brnąć w świat, który mi się w ogóle nie podoba – stwierdził.

