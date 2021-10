"Zdaniem UE tak ma być". Gen. Skrzypczak: Europa sobie z tym problemem nie radzi

Były wiceminister obrony narodowej nie widzi w zapowiedzi rządu dotyczącej budowy muru na granicy z Białorusią sposobu na zakończenie kryzysu migracyjnego w tej części Europy. Zdaniem gen. Skrzypczaka, Unia Europejska powinna przede wszystkim pomagać w kraju skąd pochodzą migranci.

– Nie ma takiego muru, który zatrzyma falę uchodźców, która moim zdaniem dopiero nas czeka – stwierdził jednoznacznie w programie "Newsroom WP".

Jego zdaniem "Bliski Wschód, Afryka Północna ruszyły do Europy", a ostatnie działania liderów państw UE pokazały wyraźnie, "że Europa sobie z tym problemem nie radzi".

– Państwa się grodzą, stawiają mury i płoty. To rozwiązanie tymczasowe, doraźne, ono nie zatrzyma fali migracji i nie rozwiąże problemu. Tereny, z których przychodzą ci ludzie, to tereny ubogie – tłumaczył dalej były wojskowy.

Kryzys migracyjny

Zdaniem gen. Skrzypczaka, odcinek białoruski nie jest jedynym na polskiej granicy, gdzie organizowany jest nielegalny przerzut imigrantów. Podobna sytuacja ma miejsce na granicy z Ukrainą.

– Podobnie jak każdy inny kraj od południa Polski. Granice są otwarte w związku z tym z tych kierunków dokonywane są przerzuty migrantów przez zorganizowane grupy przestępcze – stwierdził.

Jak w takim razie rozwiązać problem nielegalnej migracji? UE powinna pomagać "tym ludziom tam, skąd pochodzą"

– Miliony ludzi z tamtych rejonów wegetują w obozach dla uchodźców. To nie jest żadna perspektywa. (…) – przekonywał gen. Skrzypczak. – UE nie daje tym ludziom niczego oprócz jedzenia i jakiegoś zakwaterowania. Ale czy oni mają spędzić tam całe życie? Na to wygląda i zdaniem UE tak ma być. To nie jest rozwiązanie. Środki, które ma Unia powinno angażować się na to, by tym ludziom zapewnić warunki do godnego życia tam, skąd pochodzą. (…) Tam powinny być inwestycje, które zatrzymają ich w ojczyznach – dodał.

Budowa muru

W ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił specustawę w sprawie budowy specjalnej zapory na granicy polsko-białoruskiej. Za głosowało 274 posłów, przeciw było 174, a jeden wstrzymał się od głosu. Mur ma kosztować 1,6 mld zł. Rząd chce w ten sposób zatrzymać napływ nielegalnych migrantów, z powodu których wprowadzono stan wyjątkowy w strefie przygranicznej z Białorusią.

