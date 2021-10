Mocny apel Bosaka do Morawieckiego. Ziemkiewicz dołącza: Zbrodnia przeciwko polskiej racji stanu

W Parlamencie Europejskim odbyła się debata w sprawie sytuacji w Polsce, która została zainicjowana w związku z orzeczeniem polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził prymat Konstytucji RP nad prawem europejskim.

Debatę poprzedziły wystąpienia przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen oraz premiera Mateusza Morawieckiego. Szef polskiego rządu przedstawił stanowisko Polski w kwestii nadrzędności prawa krajowego nad unijnym, które wywołało zaciętą dyskusję.

KE stawia warunki

Tymczasem, jak donosi RMF FM po rozmowie z unijnym komisarzem ds. wymiaru sprawiedliwości, Polska będzie musiała wykonać znacznie więcej ustępstw, jeśli chce otrzymać pieniądze z unijnego Funduszu Odbudowy.

Didier Reynders zdecydowanie stwierdził, że Polska nie tylko będzie musiała zlikwidować Izbę Dyscyplinarną SN (co zapowiedział sam premier Morawiecki), ale także wykonać szereg innych działań. – Potrzebne jest jasne wdrożenie orzeczeń unijnego Trybunału Sprawiedliwości - trzeba wstrzymać procedury dyscyplinarne wobec sędziów, a potem przyjrzymy się nowym przepisom, gdy zostaną nam przedstawione – mówił.

Bosak apeluje do Morawieckiego: Nie należy upokarzać Polski

Oburzenia sytuacją nie kryje Krzysztof Bosak z Konfederacji, który zwrócił się z apelem do premiera Mateusza Morawieckiego.

"To całe wstrzymywanie funduszy to skrajna bezczelność i działanie bez żadnych podstaw traktatowych. Panie Premierze, proszę wycofać Polskę z programu unijnego eurozadłużenia NGEU! Jeśli nie ma woli współpracy to nie należy upokarzać Polski żebrząc o wspólny kredyt" – napisał na Twitterze.

Jego apel spotkał się z aprobatą publicysty "Do Rzeczy" Rafała Ziemkiewicza. "Bardzo słuszny apel. W obecnej sytuacji żyrowanie przez Polskę NGEU jest wręcz zbrodnią przeciwko polskiej racji stanu" – ocenił.

