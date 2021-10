Szydło potępiła opozycję. Siemoniak: Fakty! Tu liczą się fakty

Nie milkną echa wtorkowego wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego w Parlamencie Europejskim oraz debaty, jaka po przemówieniu szefa polskiego rządu odbyła się w PE.

Głos z mównicy zabrała także była premier. Beata Szydło ostro skrytykowała występujących przed nią przedstawicieli polskiej opozycji, którzy zaciekle przeciwstawiali się wystąpieniu Morawieckiego.

– Na początek, zanim rozpocznę swoje wystąpienie, powiem jasno i dobitnie. Nie wypchniecie Polski z Unii Europejskiej. Polska jest i będzie w Unii Europejskiej, bo taka jest decyzja i wola Polaków i czas skończyć z kłamstwami i z tymi nieprawdziwymi tezami, które państwo również dzisiaj tutaj stawiliście – mówiła Beata Szydło podczas debaty w PE.

– Te wszystkie kłamstwa, które tutaj padają, tylko i wyłącznie są po to, żeby podtrzymywać tę debatę, która jest wygodna dla tej części [lewej] Parlamentu Europejskiego. Na koniec powiem jeszcze tak. Wstyd mi za tych polskich eurodeputowanych, którzy stąd i tutaj atakują Polskę, swoją ojczyznę – dodała.

Siemoniak: To wina PiS-u

– Mam wrażenie, że to trochę do was – zwrócił się do Tomasza Siemoniaka prowadzący program Wirtualnej Polski, którego polityk KO był gościem. Dziennikarz nawiązywał do słów Szydło z jej wtorkowego wystąpienia w PE.

– Chyba najbardziej do własnego środowiska, do tzw. Trybunału Konstytucyjnego – odparł były szef MON. – Przecież nie opozycja przesądziła o czymkolwiek, co stanowi krok do wyjścia z UE, tylko kontrolowany przez PiS tzw. Trybunał Konstytucyjny – dodał poseł.

Zdaniem Siemoniaka to politycy Prawa i Sprawiedliwości podważają obecność Polski w UE.

– To politycy PiS-u, pan Suski, mówią o okupacji brukselskiej, prezydent Duda mówi o wyimaginowanej wspólnocie, premier Morawiecki o pieniądzach na chodniki – stwierdził.

– Ten słuszny głos oburzenia pani byłej premier Beaty Szydło powinien być kierowany do jej własnych kolegów. Nie da się zaczarować rzeczywistości takim ciągłym powtarzaniem. Fakty! Tu liczą się fakty – dodał były szef MON.

Czytaj też:

Siemoniak o wydatkach na obronność: Decyzje dla doraźnej propagandyCzytaj też:

Siemoniak: Wyrok TK oznacza realne problemy z pozyskiwaniem środków europejskich