Europejczycy marzną, a eurokraci grzeją się w swych gabinetach

Tak można by streścić apel wszystkich brukselskich eurokratów, którzy od lat – narzucając coraz bardziej absurdalne rygory związane z dyktatem unijnej polityki klimatycznej – zajmują się w istocie wpędzaniem w coraz większą biedę obywateli państw Unii Europejskiej – w tym szczególnie obywateli tych państw, w których – jak w Polsce – większość energii czerpiemy z węgla. Apel skierowany przez brukselskich eurokratów rzecz jasna nie do siebie, lecz do rządów państw członkowskich UE. Innymi słowy, brukselscy eurokraci oznajmili: myśmy nawarzyli piwa, ale wypić je będziecie musieli wy. Czyli – nic nowego pod unijnym słońcem.