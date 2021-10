"Zamiast punktowego zamykania cmentarzy". Konfederacja odpowiada Krasce

W zeszłym roku tuż przed 1 listopada rząd podjął decyzję o zamknięciu cmentarzy, wskazując na sprawę epidemii koronawirusa.

Kika dni temu minister zdrowia Adam Niedzielski w programie Wirtualnej Polski zapowiedział, że w tym roku będzie inaczej. Szef resortu zdrowia przekonywał, że obecna sytuacja epidemiczna Polski jest zdecydowanie inna niż rok temu. Nie ma więc potrzeby, aby rząd podejmował szybkie i niespodziewane decyzje dotyczące obostrzeń.

Dopytywany o kwestię zamknięcia cmentarzy, Niedzielski zdecydowanie odpowiedział. – Absolutnie nie przewidujemy takiego rozwiązania. Miałem już przyjemność rozmawiać na ten temat z premierem i ustaliliśmy, że żadnych takich środków nie będziemy podejmowali – powiedział.

Wiceminister Waldemar Kraska powiedział z kolei, że wprawdzie sytuacja sprzed roku się nie powtórzy, ale restrykcje mogą zostać wprowadzone punktowo.

Konfederacja: Uczcijmy te Święta bez względu na przeszkody

Do jego wypowiedzi odnieśli się podczas konferencji prasowej w środę politycy Konfederacji.

Poseł Grzegorz Braun powiedział, że w odpowiedzi Konfederacja wzywa do punktowego zamykania ministrów.

– Trzeba stwierdzić całkowitą bezprawność i bezpodstawność tego typu zapowiedzi i działań. Przerabialiśmy to już w ubiegłym roku, kiedy to udało się rządowi Mateusza Morawieckiego zdemolować te wielkie dla Polaków, dla katolików święta. Dla pana ministra Kraski i jego wspólników być może Zaduszki to okoliczność mająca charakter wyłącznie sentymentalny. Dla nas to obowiązki – powiedział Braun.

Polityk wskazał, że mamy do czynienia z zapowiedzią naruszania swobody handlu i kultu religijnego.

– To są działania godzące w prawa konstytucyjne, a także umowy międzynarodowe, a mianowicie Konkordat. Konfederacja temu stanowczo się sprzeciwia i wzywa wszystkich dobrych Polaków do tego, by uczcili te Święta, bez względu na przeszkody, które piętrzy im rząd – powiedział jeden z liderów Konfederacji.

