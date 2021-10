"Mamy do czynienia z eksplozją pandemii". Niedzielski zmienił temat konferencji

W środę Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze dane o koronawirusie w Polsce z opóźnieniem. Jak wyjaśniono, powodem była "awaria systemu". Około godz. 11.00 poinformowano o dużym wzroście zakażeń i zgonów. W ostatniej dobie przybyło w Polsce 5559 nowych zakażaniach koronawirusem. 75 osób przegrało walkę z COVID-19.

Jeszcze we wtorek Ministerstwo Zdrowia informowało o 3931 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, najwięcej na Lubelszczyźnie i na Mazowszu. Wczoraj zmarły 64 osoby z COVID-19.

Niedzielski: Zakażenia poza prognozą

– Dzisiejsza konferencja miała być poświęcona modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, jednak sytuacja epidemiczna wymusza na nas zmianę przedmiotu konferencji – powiedział podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Poinformował, że prognozy przygotowane dla ministerstwa nie zakładały tak gwałtownego wzrostu zakażeń, z jakim mieliśmy dzisiaj do czynienia.

– To odejście od stabilnego wzrostu – sytuacja staje się bardzo poważna, również widać to na danych o nowych hospitalizacjach – stwierdził.

– Przez ostatnie dwa dni mamy do czynienia ze swoistą eksplozją pandemii. Wzrosty mamy z tygodnia na tydzień 85 i ponad 100 proc. czyli to podwojenie wyniku. Jeśli sytuacja się utrzyma, to zaburzy wszystkie prognozy, które przedstawialiśmy – ostrzegł.

Zaostrzone działania

Szczególnie trudna sytuacja dotyczy województw lubelskiego i podlaskiego, jak poinformował Niedzielski zakażenia w tych regionach stanowią "prawie jedną trzecią zakażeń dobowych". – W lubelskim jest zajętych ponad 700 łóżek – dodawał.

– Poprosiłem sanepid, aby w woj. lubelskim odbywały się kontrole inspektorów sanitarnych i policji; podobne rozmowy będą prowadzone z wojewodą podlaskim – poinformował minister.

Zapewnił przy tym, że 1 listopada na pewno cmentarze będą otwarte. – Sytuacja jest jednak dynamiczna, bo przyrost dobowy jest poza prognozą – zaznaczył.

jak poinformował szef resortu zdrowia, dziś o 14.30 odbędzie się posiedzenie Rady Medycznej, na którym rozważane będzie "podjęcie kolejnych kroków".

