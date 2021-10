Posłowie PO: Sfałszowano wyniki, żeby przyznać pieniądze Bąkiewiczowi

Według ustaleń TVN24, "panel ekspertów" przyznał dodatkowe punkty ubiegającym się o rządową dotację stowarzyszeniom związanym z Robertem Bąkiewiczem.

Poważne oskarżenia

– Dzisiaj stawiamy z panem posłem Jońskim bardzo twardą tezę: Sfałszowano wyniki, sfałszowano punktację, sfałszowano ocenę ekspertów po to, żeby przelać trzy miliony złotych Bąkiewiczowi. W tym procederze uczestniczył przedstawiciel kancelarii premiera, przedstawiciel Morawieckiego i Kaczyńskiego. To oznacza, że decyzja o wypłacie tych środków zapadła na najwyższym szczeblu PiS – powiedział na konferencji prasowej w środę Michał Szczerba z PO.

Z kolei Dariusz Joński przekazał, że posłowie złożą wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o "doraźną kontrolę" dotacji dla stowarzyszeń Bąkiewicza. – To są publiczne pieniądze, powinny być jak najszybciej skontrolowane – oświadczył.

Politycy Platformy Obywatelskiej domagają się również zwrotu wszystkich pieniędzy do Funduszu Patriotycznego, tak aby te środki "nie były wydatkowane między innymi na zakup siedziby, a na to Stowarzyszenie Straż Narodowa ma czas do końca listopada". – Więc każdy dzień się liczy, aby te środki zatrzymać – dodał Joński.

Bąkiewicz na celowniku

Inwestycja, którą chce zrealizować Robert Bąkiewicz to Centrum Niepodległości w Warszawie. Całość ma kosztować 4,5 mln zł. O Bąkiewiczu zrobiło się głośno w ostatnich dniach, ponieważ zagłuszał przemówienie Donalda Tuska na placu Zamkowym w Warszawie podczas manifestacji zorganizowanej po wyroku TK ws. prymatu prawa krajowego nad unijnym.

Czytaj też:

"Nie można do tego dopuścić". Bąkiewicz pisze do premieraCzytaj też:

Ranking zaufania do polityków. Zmiana na pozycji lidera, debiut Bąkiewicza