Semeniuk: Żaden akt prawny obligujący do wstrzymania KPO nie istnieje

We wtorek rano w Strasburgu odbyła się debata z udziałem przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen oraz premiera Mateusza Morawieckiego o wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającym wyższość prawa krajowego nad unijnym w niektórych obszarach. Dyskusja była bardzo burzliwa i padło w niej wiele mocnych słów. Wiele z nich nie odnosiło się w ogóle do argumentów podniesionych przez szefa polskiego rządu.

– Dziś są dwie postawy, jakie możemy przyjąć: albo zgadzać się na wszystkie pozaprawne, pozatraktatowe próby ograniczania suwerenności państw Europy, w tym Polski, na pełzające rozszerzanie kompetencji instytucji takich jak Trybunał Sprawiedliwości, na „cichą rewolucję”, odbywającą się nie w oparciu o demokratyczne decyzje, ale za pomocą orzeczeń sądowych – albo powiedzieć: „Nie, moi drodzy” – jeśli chcecie tworzyć z Europy beznarodowościowe superpaństwo, to najpierw uzyskajcie na to zgodę wszystkich krajów i społeczeństw Europy – mówił m.in. szef polskiego rządu.

Semeniuk: Zamrożenie KPO bezprawne

O komentarz do wystąpienia premiera została poproszona Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju i technologii. Polityk oceniła, że przemówienie Morawieckiego było bardzo dobre, a uwagę zwracała jego wielowątkowość.

– Należy wskazać ogromną dumę z wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego w Strasburgu, który pokazał wielowątkowość tematów związanych z funkcjonowaniem UE – stwierdziła na antenie Polskiego Radia 24.

– Unia Europejska to nie tylko polityka, ale to przede wszystkim merytoryka - na co wskazywał premier – dodała Semeniuk.

Wiceminister odniosła się także do prób powiązania wypłaty unijnych środków z praworządnością podejmowanych przez Komisję Europejską. O takie działanie apelują z kolei europosłowie w przygotowanym projekcie rezolucji.

– Doskonale wiemy, że żaden akt prawny, obligujący do wstrzymania KPO z jakiegokolwiek powodu, nie istnieje. Jeżeli taka sytuacja by nastąpiła, że jednak te powiązania znajdą uzasadnienie, to, to uzasadnienie musi dotyczyć konkretnych bloków tematycznych – podkreśliła Semeniuk.

