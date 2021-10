"Zabawa granatem w szambie". Waszczykowski reaguje na skandaliczny wpis Sikorskiego

W środowy wieczór Radosław Sikorski w skandalicznych słowach zwrócił się do europoseł Beaty Kempy. Polityk Solidarnej Polski wspomniała w poście na Twitterze o koncepcji wywieszenia polskiej flagi na siedzibie Generalnej Dyrekcji Lasów. „Lasy zawsze wierne Polsce – szczególnie teraz, gdy nasz kraj jest tak brutalnie atakowany” – napisała Kempa.

Sikorski, odpowiadając na wpis Kempy, zarzucił politykom partii Zbigniewa Ziobry, że są „gówniarzami”, którzy „doją Lasy Państwowe tak, jak Fundusz Sprawiedliwości”. Polityk PO doczekał się odpowiedzi ze strony Kempy: „Herr Lord, na szczęście jest to wciąż flaga Polski! Gdybyście dalej rządzili nie byłoby jej na czym dzisiaj wieszać. Nienawiść do polskich symboli to ciężka choroba”.

"Walnij się w zatłuszczony łeb" – spuentował Sikorski.

"Ikona hejtu"

O komentarz do skandalicznego zachowania Sikorskiego został poproszony Witold Wszyskowski. Początkowo były szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie chciał odnosić się do słów europosła PO.

– Nie wchodzę w dyskusje z tym panem w żaden sposób: ani w Europarlamencie ani na „Twitterach”, bo rozmowa z nim, to jest jak zabawa granatem w szambie w toalecie. Proszę mnie zwolnić z komentowania, to są skrajne, chamskie odpowiedzi, których nie należy tolerować – powiedział polityk PiS w Radiu Zet.

Po chwili jednak Waszykowski zgodził się odnieść do wpisu Sikorskiego. Europoseł PiS nie szczędził mu ostrych słów.

– To jest pan, który przed laty walczył z hejtem na Twitterze, a okazuje się jedną z ikon hejtu w mediach społecznościowych – stwierdził i dodał, zapytany o ewentualne przeprosiny ze strony polityka KO, że Sikorski "w ogóle nie powinien się w taki sposób zachowywać".

– On powinien zniknąć z życia politycznego w ogóle, a nie tylko przepraszać – podsumował Waszczykowski.

