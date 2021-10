"Sprawa jest bardzo poważna". Prof. Dudek ostrzega: To może mieć konsekwencje dla poparcia dla PiS-u

Prof. Antoni Dudek, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego był w środę gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski. W rozmowie pojawił się wątek wtorkowego wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego na forum Parlamentu Europejskiego. Czy szef polskiego rządu przekonał do swoich racji Komisję Europejską?

– Zobaczymy po owocach. Będziemy mieli bardzo konkretny miernik przekonania Komisji Europejskiej - polski wniosek o pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Powinniśmy dostać prawie 5 mld euro zaliczki w ciągu najbliższych tygodni. Jeśli jej nie będzie, to znaczy, że tych pieniędzy nie będzie – stwierdził ekspert. Jak jednak dodał, patrząc na późniejsze komentarze, można dojść do wniosku, że premierowi się to nie udało.

Porażka Morawieckiego?

Zapytany, czy jeśli środki z Funduszu Odbudowy ostatecznie do Polski nie trafią, będzie można mówić o porażce Mateusza Morawieckiego, prof. Dudek odparł: "W moim przekonaniu tak". Politolog przypomniał, że jeszcze latem premier przedstawiał negocjacje dotyczące Krajowego Planu Odbudowy jako ogromny sukces jego rządu. – Nagle się okazuje, że jest jakiś problem. Dlaczego? Dlatego, że rząd PiS-u od 6 lat realizuje tzw. reformę wymiaru sprawiedliwości, która nie dość, że nie doprowadziła do jakiegokolwiek usprawnienia sądów, to jeszcze wywołała konflikt z Unią Europejską – wyjaśnił.

W ocenie prof. Dudka- premier Morawiecki będzie musiał to obywatelom wyjaśnić. – Oni mogą się zacząć rozczarowywać rządem. Sprawa jest bardzo poważna, ona może mieć konsekwencje dla poparcia dla PiS-u – stwierdził politolog.

