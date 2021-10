"O tym, że to prostak, wszyscy już wiedzą". Mocna odpowiedź Ziobry na atak Sikorskiego

Wczoraj wieczorem polityk Platformy Obywatelskiej Radosław Sikorski w skandalicznych słowach zwrócił się do europoseł Beaty Kempy. Kempa wspomniała w poście na Twitterze o koncepcji wywieszenia polskiej flagi na siedzibie Generalnej Dyrekcji Lasów. „Lasy zawsze wierne Polsce – szczególnie teraz, gdy nasz kraj jest tak brutalnie atakowany” – napisała europoseł Solidarnej Polski.

Sikorski, odpowiadając na wpis Kempy, zarzucił politykom partii Zbigniewa Ziobry, że są „gówniarzami”, którzy „doją Lasy Państwowe tak, jak Fundusz Sprawiedliwości”. Polityk PO doczekał się odpowiedzi ze strony Kempy: „Herr Lord, na szczęście jest to wciąż flaga Polski! Gdybyście dalej rządzili nie byłoby jej na czym dzisiaj wieszać. Nienawiść do polskich symboli to ciężka choroba”.

"Walnij się w zatłuszczony łeb" – spuentował Sikorski.

Ostra reakcja

Skandaliczny wpis Sikorskiego wywołał ostrą reakcję polityków Zjednoczonej Prawicy. Były rzecznik rządu Rafał Bochenek skomentował go w mediach społecznościowych.

"Wydawało mi się, że wszystko co najgorsze w polityce Pan już pokazał, ale ten wpis to lizanie dna od spodu. Lumpen polityka w wykonaniu damskiego boksera... ehh" – napisał na Twitterze poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Z kolei Witold Waszczykowski, europoseł PiS i były minister spraw zagranicznych, na antenie Radia Zet określił Sikorskiego jako "ikonę hejtu". Stwierdził także, że rozmowa z politykiem PO "jest jak zabawa granatem w szambie w toalecie".

Mocny wpis Ziobry

Na wpis Sikorskiego zareagował także Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i prezes Solidarnej Polski. Poseł wskazał nie tylko na skandaliczne słowa polityka PO, ale także na brak reakcji Donalda Tuska.

"O tym, że @sikorskiradek to prostak, wszyscy już wiedzą, ale brak reakcji @donaldtusk na chamską napaść na @BeataKempa_MEP świadczy także o „poziomie” kultury osobistej Króla Europy" – napisał Ziobro na Twitterze.

