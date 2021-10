Gawkowski: Odpowiedzialnością opozycji jest obnażyć prawdę

Opozycja wystąpi ze wspólnym wnioskiem o powołanie sejmowej komisji śledczej ws. prezesa NIK Mariana Banasia. Informację w tej sprawie przekazali podczas wspólnej konferencji prasowej prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, wiceszef PO Borys Budka, Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy, Hanna Gil-Piątek z Polski 2050, Paweł Szramka z koła Polskie Sprawy oraz Lech Jaworski z Porozumienia. Jak poinformowano, pod wnioskiem podpisały się wszystkie kluby i koła parlamentarne (także Konfederacja, której przedstawiciel nie był obecny na konferencji) oprócz Prawa i Sprawiedliwości.

"Obnażyć prawdę"

– Opozycja w sprawach fundamentalnych musi być solidarna i tę solidarność ogłaszamy dzisiaj przy niezależności Najwyższej Izby Kontroli. Najwyższa Izba Kontroli za rządów prezesa Banasia, to izba prawdy o rządach Prawa i Sprawiedliwości q Polsce. Prawdy jak funkcjonowały spółki skarbu państwa, jak funkcjonował rząd, jak funkcjonowały służby, jak upolityczniona jest prokuratura – przemawiał Krzysztof Gawkowski podczas wspólnej konferencji opozycji.

Polityk podkreślał, że "odpowiedzialnością opozycji jest obnażyć prawdę o tych rządach". Jego zdaniem jedynie komisja śledcza, która będzie niezależnym od prokuratury organem może sprostać temu zadaniu.

– Czas najwyższy, za pomocą komisji śledczej odsłonić kurtynę wszystkich przekrętów Prawa i Sprawiedliwości, a dokumenty w tej sprawie na rękach ma prezes Marian Banaś. Marian Banaś jest dzisiaj akuszerem wiedzy o nielegalnych działaniach rządu. Komisja śledcza jest konstytucyjnym, sejmowym aktem odpowiedzialności i brak zgody PiS-u na tę komisję to będzie największy z dowodów na to, że mają coś do ukrycia, że są nieuczciwi, że przez ostatnie lata doprowadzi Polskę w miejsce w którym więcej trzeba za kurtyną trzymać niż odsłaniać – powiedział Krzysztof Gawkowski na konferencji prasowej.

"Szokująca informacja"

W poniedziałek samo południe prezes Najwyższej Izby Kontroli wystąpił na konferencji prasowej, podczas której przekazał informacje dotyczące działań służb w jego sprawie. – Dysponuję oświadczeniami osób, które nakłaniano do składania fałszywych zeznań obciążających mnie i moją rodzinę – oświadczył Marian Banaś.

Podczas konferencji mec. Marek Małecki zapowiedział, że Marian Banaś wystąpi do marszałek Sejmu Elżbiety Witek i wszystkich przewodniczących klubów i kół parlamentarnych z wnioskiem o powołane komisji śledczej do zbadania tej sprawy.

Reakcja prokuratury

Komunikat w sprawie ujawnionej przez Banasia informacji wydała już Prokuratura Krajowa. Twierdzenia prezesa NIK określono w nim jako "nieprawdziwe". "W żadnym z postępowań prowadzonych przez wszystkie prokuratury, prokuratorzy nie nakłaniali świadków ani podejrzanych do fałszywego oskarżania Mariana Banasia" – podkreślono.

