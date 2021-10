"Fakty mówią same za siebie". Jakubiak: PO to partia faszystowska

Prokuratura Okręgowa w Warszawie negatywnie rozpoznała wnioski złożone przez parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej o delegalizację Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Jak zauważa serwis wPolityce.pl, politycy KO wskazywali w swoim wniosku m.in. na naruszenie art. 13 konstytucji, mówiącego o zakazie odwoływania się przed organizacje do faszyzmu i komunizmu. Decyzję prokuratury w rozmowie z tym właśnie portalem skomentował, były poseł Kukiz'15, lider Federacji dla Rzeczypospolitej Marek Jakubiak.

"Możemy śmiało mówić o faszyzmie w kontekście PO"

Polityk zwrócił uwagę, że faszyzm jest ideologią, która m.in. walczy z religią, ponieważ - według jej założeń - wierzyć należy tylko w wodza. – Sama ta wiedza o faszyzmie powinna dać do myślenia ludziom inteligentnym, że polscy patrioci krzyczą: „Bóg, Honor i Ojczyzna”, co absolutnie zaprzecza faszyzmowi – wskazał. Zdaniem Marka Jakubiaka, ci którzy krzyczą "łapać faszystę!", sami są faszystami. – Oni nie wierzą w Boga, niszczą kościoły, chcą opiłować katolików itd., a to jest jedna z głównych cech faszyzmu. Możemy śmiało mówić o faszyzmie w kontekście PO – powiedział.

"Fakty mówią same za siebie"

Dopytywany wprost, czy jego zdaniem Platforma Obywatelska jest partią faszystowską, polityk nie miał wątpliwości: "Ależ oczywiście". W jego ocenie, Platforma Obywatelska ma wszystkie znamiona faszyzmu. – Po pierwsze, walczy z Kościołem i wiara, chce poprzez sprzedanie majątku państwa polskiego w obce ręce scentralizować ten majątek w jednych rękach, najczęściej sąsiada niemieckiego. Gloryfikują też jednego wodza, którym jest Tusk – wyliczał. Jak dodał, oni się do tego nie chcą przyznać, natomiast fakty mówią same za siebie.

Czytaj też:

Trzaskowski: Cud się nie wydarzy!Czytaj też:

Komisja śledcza ws. szefa NIK. Jest wspólny wniosek całej opozycji