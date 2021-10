Mazurek: Rezolucje przeciw Polsce inspiruje nasza opozycja

Mazurek była pytana przez portal wPolityce.pl o rezolucję przeciw Polsce, dotyczącą niedawnego wyroku TK: – Liberalno-lewicowa większość w Parlamencie Europejskim przegłosuje każdą rezolucję wymierzoną w Polskę, które są inspirowane głównie przez polityków polskiej opozycji. Trzeba się przyzwyczaić do tego, że takich rezolucji i debat będzie pewnie jeszcze wiele. Natomiast my cały czas stoimy na stanowisku i podkreślamy to, co wybrzmiało bardzo mocno podczas wystąpienia pana premiera PE, że UE może ingerować tylko i wyłącznie w takim zakresie, w jakim stanowią o tym traktaty.

Była wicemarszałek Sejmu nie ma wątpliwości co do tego, że antypolskie inicjatywy w PE są efektem zabiegów opozycji. – Jak tylko pojawia się jakiś spór między rządem a opozycją w Polsce, to natychmiast tą kwestią zajmuje się Parlament Europejski. To oczywiście jest niepokojące. Natomiast my absolutnie nie zgadzamy się na to, by uznawać rozwiązania sądowe w jednych państwach, a polskie ustawy sądowe są uznawane za niedopuszczalne. Prawo UE ma pierwszeństwo przed krajowym w zakresie kompetencji przekazanych UE – podkreśla polityk PiS.

Co dalej? – Takie rezolucje i debaty oczywiście wprost znaczenia nie mają, natomiast niepokojące jest to, co może stać się dalej. Przewodniczący PE mówił, że będzie kierował wniosek do TSUE przeciwko KE za brak konkretnych działań przeciwko Polsce. To może być niebezpieczne – ocenia rozmówczyni wPolityce.pl.

PE przyjął rezolucję ws. wyroku TK

Parlament Europejski przyjął w czwartek rezolucję w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Za przyjęciem głosowało 502 eurodeputowanych, przeciw było 153, wstrzymało się 16.

PE wzywa Komisję Europejską do "wszczęcia procedury przewidzianej w art. 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunkowości w zakresie praworządności wobec Polski".

