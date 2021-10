Absurdalny wywiad Webera. "Z postępowania Polski cieszy się tylko Putin"

– Nie mamy do czynienia z konfliktem między Warszawą a Brukselą, a między Warszawą a pozostałymi stolicami krajów Unii Europejskiej. To nie Bruksela jest zaniepokojona tym, co polski rząd robi z wymiarem sprawiedliwości, ale członkowie UE – stwierdza europoseł, odnosząc się do sporu dotyczącego praworządności oraz tego, czy prawo krajowe ma wyższość nad prawem unijnym.

Pytany o blokowanie Polsce środków z Funduszu Odbudowy, Weber mówi: – W tej sprawie dyskusja dotyczy elementarnych kwestii funkcjonowania naszych społeczeństw, przestrzegałbym przed kwestionowaniem determinacji Unii Europejskiej. Jesteśmy przyjaciółmi, chcemy z Polską współpracy i partnerstwa. Mam nadzieję, że na rozpoczynającym się dzisiaj posiedzeniu Rady Europejskiej dojdzie między nami do dialogu. Nie chcę tutaj eskalacji. Ale trzeba powiedzieć jasno, że choć jesteśmy przyjaciółmi Polski, to będziemy pryncypialni i zdeterminowani.

Warszawa działa na korzyść Moskwy?

Czy zdaniem szefa frakcji EPL w PE może dojść do polexitu? – Polacy to zdeterminowani euroentuzjaści. Za pozostaniem w UE opowiada się 85 proc. społeczeństwa. Ale wbrew jego woli może dojść do opuszczenia przez Polskę Unii jako wspólnoty prawnej. Państwo, które łamie praworządność, nie respektuje niezależności sądów, samo ustawia się poza Unią Europejską. Z postępowania Polski cieszy się tylko jedna osoba: Władimir Putin. To jego cieszy, że kraje UE się kłócą, nie mówią jednym głosem, zajmują się sobą, zamiast z pełną mocą skoncentrować się na zagrożeniu na wschodniej granicy Unii, wywołanym przez Aleksandra Łukaszenkę. Dlatego mam nadzieję, że PiS wreszcie zrozumie, kto na tej awanturze najbardziej korzysta – stwierdza niemiecki polityk.

