"To, że Kaczyński wyprawia rzeczy barbarzyńskie...". Ujazdowski gani Sikorskiego

W środę wieczorem Radosław Sikorski w chamskich słowach zwrócił się na Twitterze do Beaty Kempy. Następnego dnia stwierdził, że i tak potraktował ją "bardzo ulgowo". Do spięcia doszło podczas wymiany zdań byłego ministra spraw zagranicznych pod jednym z postów na Twitterze Beaty Kempy. Przedstawicielka Solidarnej Polski wspomniała w nim o koncepcji wywieszenia polskiej flagi na siedzibie Generalnej Dyrekcji Lasów. „Lasy zawsze wierne Polsce – szczególnie teraz, gdy nasz kraj jest tak brutalnie atakowany” – napisała Kempa.

W odpowiedzi na te słowa Radosław Sikorski zarzucił politykom partii Zbigniewa Ziobry, że są „gówniarzami”, którzy „doją Lasy Państwowe tak, jak Fundusz Sprawiedliwości”. Na jego słowa zareagowała Kempa: „Herr Lord, na szczęście jest to wciąż flaga Polski! Gdybyście dalej rządzili nie byłoby jej na czym dzisiaj wieszać. Nienawiść do polskich symboli to ciężka choroba”. "Walnij się w zatłuszczony łeb" – spuentował Sikorski.

W czwartek wieczorem europoseł opublikował na Twitterze wpis: "Dzisiaj zrozumiałem, że władzy wolno wyzywać nas od Niemców, którzy nie nienawidzą polskich symboli narodowych a nam nie wolno reagować. Wobec tego serdecznie panią poseł Beatę Kempę przepraszam. Entschuldigung". Wcześniej wskazywał, że przeprosi, jeżeli Beata Kempa także wycofa się ze swoich słów.

Ujazdowski: Nie mogę tego usprawiedliwiać

– W żaden sposób nie mogę tego usprawiedliwiać. Przekonywałbym ministra Sikorskiego żeby przeprosił Beatę Kempę. Dlatego, że to bardzo psuje wizerunek – powiedział w Polsat News senator Koalicji Polskiej Kazimierz Michał Ujazdowski.

– Myślę, że każdy normalny człowiek jest tym zgorszony. Oczekiwalibyśmy od polskich członków Parlamentu Europejskiego, że będą zajmować się tym co istotne dla Polski i będą podejmować współpracę ponad podziałami. Można prowadzić ostry spór polityczny nie odbierając rywalowi godności i nie naruszając jego dóbr osobistych – zaznaczył senator.

– To, że Kaczyński wyprawia rzeczy barbarzyńskie i godne potępienia, nie oznacza żebyśmy mieli robić to samo – dodał.

Czytaj też:

"Jeżeli to język "nowej" władzy, to takiej nie chcę". Spurek mocno o SikorskimCzytaj też:

Halicki: Będę rozmawiał z SikorskimCzytaj też:

"Przepraszam, Jarku". Tusk spełnia warunek Kaczyńskiego